IU時隔6年與香港樂迷見面！5月首次在Arena開騷

韓國樂壇天后IU最近一次訪港已是2018年,暌違6年,她終於強勢回歸,為香港粉絲帶來世界巡迴演唱會香港場《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG》,於5月25及26日一連兩日假亞洲國際博覽館Arena舉行演出,以更大舞台答謝樂迷多年的等待,票價分為$1,680、$1,480、$980、$680,將於4月15日公開發售。

IU是次世巡《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT》的規模明顯比以往更盛大,在全球18個地區巡迴演出。3月初率先以首爾場為世巡揭幕,然後陸續在日本、台北、新加坡、雅加達、香港、馬尼拉、吉隆坡、倫敦、柏林、泰國及美國等地演唱。《2024 IU H.E.R. WORLD TOUR CONCERT IN HONG KONG》將是IU首個Arena演唱會,亦是她首次在香港一連兩日進行公演。

此外,IU於2月20日發行了第6張迷你專輯《The Winning》,專輯內全部歌曲在韓國及全世界主要音樂排行榜都名列前茅,讓人切實感受到了她的回歸和人氣。