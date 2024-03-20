善用太陽能　Widercat 92雙體船新境界

乘坐遊艇享受海上假期，最緊要舒適、安全，雙體船（Catamaran）正是理想之選，其寬度較同噸位單體船大，船上活動空間也會大一點，又可承受較大風浪，而今次介紹的「Widercat 92」，更加入了環保考慮，配備面積多達170平方米的太陽能電池板，可說是給雙體船的設計提升至新的境界。

環保先驅

最近在意大利城市Fano下水的「Acali」，是意國造船廠Wider Yachts打造的第一艘「WiderCat 92」。該廠是將混合動力技術引入遊艇世界的先驅，早於2016年已推出第一艘將混合動力與方位推進器相結合的超級遊艇——「WIDER 150」。

至於「WiderCat 92」則由Luca Dini Design與Centro Stile Wider合作開發，船體用上玻璃纖維/玻璃鋼製造，長28.04米，以珍珠白爲主調，船側加了一抹亮橙色輪廓線作點綴，相當醒目。

技術先進

上文提到船廠一向支持環保，「WiderCat 92」的最大賣點在於善用太陽能，其船體表面裝有面積達170平方米的太陽能電池板，確保遊艇於停泊時，能源自給自足。它又配備Wider的串聯混合動力推進系統，大大減少引擎壓力，並降低燃油消耗、噪音和振動。

性能方面，「WiderCat 92」的巡航速度為12~13節，最高速度達15節；在節能巡航模式下，可以8節航行逾1,600海里，或以6節航行2,400海里；而在ZEM零排放模式下，能以6節實現靜音巡航27海里。

空間充裕

受惠於雙體船的寬闊船體，「WiderCat 92」的活動空間充裕，主甲板面積超過100平方米，加上室內布置走簡約路線，選用淺木色的材料和家具，令整個空間顯得更寬敞、明亮和優雅。

設施方面，與船體同寬的主人套房是最舒適的，落地玻璃門提供270°觀景視野，並可直通位於船首的戶外甲板。下層甲板有4間客房，其中兩間VIP房可直達船尾的可摺疊海灘俱樂部，方便進行水上活動。

規格表

船身長度：28.04米

船身寬度：12米

吃水深度：1.65米

燃油容量：10,000公升

水箱容量：2,000公升

引擎：電動/混合動力 2 x 420 kW

巡航速度：12~13節

最高航速：14~15節