唐詩詠離巢後生活富泰：心靈富足最緊要

藝人唐詩詠約滿無綫後，近日轉幫HOY TV主持節目《英國邊忽好》。今午舉行相關記者會，播出部份拍攝花絮，當中包括安排她接受騎術訓練，期間她叫聲震耳欲聾！

原來今次乃唐詩詠首次到訪英國，20日內走訪3個地方：「係辛苦嘅，但真係認識晒英國文化，好似英國人點解要1日要食6餐咁。（咪食到嘔囉。）我真係食到嘔，去到後期食批，我都真係食唔落，我叫攝製隊唔好再帶我去食啲咁飽嘅嘢。（見妳學騎馬大叫。）以前拍劇我都有騎過嘅，不過呢次係騎術訓練，騎上去真係好震，真係好難。」

由於行程相當緊密，唐詩詠坦言未有時間shopping：「完全冇使過錢，所以真係好想再去，應該係另一種體會嚟嘅。（嚟緊會同HOY TV再合作？）佢哋有問過，其實離開咗無綫後多咗好多新嘗試，接觸咗好多新嘅人，令自己都開放咗，好似以前我從來都唔做綜藝，好驚自己唔識做，點知今次冇晒包袱，可以攞最真嘅自己出嚟。」

提到今次到訪英國，出發前好友黃翠如提醒她說：「佢叫我唔好病，要帶多啲藥傍身。其實我都鍾意離開香港工作，如果1年去一個地方都可以嘅。（最想去邊？）希臘同埃及都可以，好想睇金字塔。（今日你咁有心織啲杯墊送俾大家嘅？）我織咗成個禮拜㗎，都係嗰句啦，呢年學咗好多嘢，同埋又新體會，同以前嘅生活好唔同。」

至於日前被發現梁洛施及陳伶俐聚會，事後被指「生活富泰」，唐詩詠表示：「我哋一齊學佛，搵到可以一齊傾佛法嘅朋友好開心。我同梁洛施係拍電影認識嘅，至於陳伶俐可以話睇住我大，我哋唔係成日都見面，都係幾年見一次，不過佢哋好關心我。（介唔介意畀人話同佢哋一齊好富貴。）友情唔係咁樣衡量，我其他朋友好似視帝馬國明都好貴㗎，心靈富足最緊要。」