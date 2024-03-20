本日日本：周年玩聯乘　Hello Kitty熊仔餅你食咗未？

要數經典零食，自1984年誕生至今的樂天熊仔餅（コアラのマーチ）肯定係其一，不經不覺該款餅乾邁向第40個年頭，適逢今年Hello Kitty也迎接50周年，因此兩個單位首度聯手，剛推出了聯名產品「樂天熊仔餅 」，讓粉絲相當驚喜！特別之處係餅乾朱古力特別採用了Hello Kitty最愛的蘋果批口味，並且聯名餅乾的表面更一口氣推出36款新圖案，其中26款是英文字母與相關英文單字的圖案，其餘10款則是Hello Kitty與樂天熊仔互動或穿上對方服裝的可愛模樣。包裝方面，餅乾盒的側面特別放上大大個Hello Kitty招牌蝴蝶結，粉絲們可剪下來扮演Hello Kitty，有得玩又有得食，每盒約售151日圓（約HK$8）。另外，同期更推出DIY樂天熊仔餅包裝盒活動，可將自己的照片放上「樂天熊仔餅 」的盒面上，共有3款設計供選擇，製成獨一無二的熊仔餅包裝！DIY包裝盒可於「樂」官方網站上進行設計，並僅限於樂天網上商店銷售，1套10盒售3,240日圓（約HK$168）。