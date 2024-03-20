大晒中文！Zee＆Nunew拍片派心谷4.6見面會

泰國紅星Zee（李海海）& Nunew（林景雲）最近因為新電影《熄滅的日光》引來全亞洲的影迷關注，而他們即將在4月6日於澳門舉行的《Zee & Nunew 1ST FAN MEETING IN MACAU「The Story of Us」》見面會，更變成可以跟他們近距離接觸的難得機會。

Zee & Nunew最近特別拍攝了問候影片跟粉絲打招呼，呼籲大家想和他們甜蜜接觸，就要把握最後購票機會。在問候影片中，Zee & Nunew先精神奕奕地以英文跟大家打招呼：「Hello Macau！我是Zee，我是Nunew。」之後Nunew便一邊揮手一邊說：「我們有好消息告訴大家，我們即將在澳門舉辦第一次粉絲見面會！」而Zee則正經地以其迷人的聲線告訴粉絲約定大家在4月6日見，Nunew再以其可愛風說出他的心底話：「希望大家能夠一起度過一個既甜蜜又難忘的晚上！」接著Zee & Nunew再揮手約定大家：「到時見！」最後最後，Zee & Nunew當然沒有忘記以中文跟粉絲說：「我愛你們！」更送上手指心心，教大家怎可以拒絕他們的呼籲呢？

最近Nunew還發布了跟韓國歌手Paul Kim合唱的新歌《Blooming just for you》，不知道粉絲們有沒有機會在澳門見面會上，聽到他的現場演繹呢？主辦單位更預備了全場歡送、綵排、1:2合照、團體合照、雙人小卡和親簽雙人小卡等豐富福利，送給買飛到場支持Zee & Nunew的觀眾。