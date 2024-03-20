春日輕小食　慢嘗滿足味蕾

不少品牌趁住轉季而推出新品，好似喜歡輕食的就有人氣米線連鎖店推出的開胃兼滋補養胃的「酸菜湯好Duck Duck米線」；又有薯片品牌大玩Crossover，與烤雞連鎖店推出新口味，帶來新鮮感。天氣時冷時熱，戀想來點冰點及茶飲，有品牌就推出全新口味雪糕及冷萃茶，隨時隨地滿足巴絲打的渴求。

鴨肉米線好Duck

春天是鴨子最肥美之時，且具健脾養胃、利濕補陽等之效，加上營養豐富及蘊含豐富蛋白質，是時令好食材之一，人氣連鎖米線店就選用鴨肉推出全新的「酸菜湯好Duck Duck米線」。酸菜湯底配上鹹香四溢的客家粗酸菜及爽脆香辣的酸豆角，令酸爽勁度層次化，加入限定食材的軟嫩「煙燻鴨胸」，煙熏氣息令湯底更為醇厚，風味獨特，而爽脆的「鴨腎花」更掛滿湯汁，一啖有齊嫩爽酸辣，滋味獨。此外，還有全新的限定小食「烤烤味彩椒墨汁腸」及特飲「黑芝麻奶蓋豆乳特飲」，前者口感紮實又彈牙，腸衣經烤烘後帶點微焦香脆，以店家秘製醬燒汁拌勻，配搭番荽及孜然，微辣芬芳，令人回味。後者則用上香醇的黑芝麻奶蓋配上順滑的豆乳製作而成，香氣濃厚，質感細滑，仲可以解辣添呢！

聯乘限定薯片

有薯片品牌近年搞作多多，除不時推出新口味外，仲與不同品牌大玩聯乘滋味，最近就與連鎖炸雞店再度合作，以其人氣的漢堡包款為靈感，推出全新期間限定的「巴辣雞腿包味薯片」，以創新的平切薯片形式製作，入口除有陣陣薯仔香氣外，更有濃郁雞腿肉味的後勁，微辣中帶點蛋黃醬的酸甜味，配合香辣惹味的鬆脆口感，味道層次豐富又刺激，勢必成為今期「潮食」新品。

全新水果雪糕批

天氣時冷時熱，熱起上來真的要吃一點冰品才能降火，有頂級雪糕品牌最近就推出兩款全新真果脆皮雪糕批，分別是「士多啤梨抹茶」及「檸檬抹茶」口味。前者以酸甜適中的熟成士多啤梨配搭抹茶，外層由白朱古力及士多啤梨調製而成，粉紅配色令人賞心悅目；後者則以酸爽綿密的檸檬雪菓配搭抹茶雪糕，是品牌首度創新口味，帶來前所未有的味覺衝擊。兩款清新的水果配搭醇香抹茶，為巴絲打帶來雙重滋味，夠晒醒神！此外，品牌亦在專門店同步推出抹茶戀語及粉紅情迷兩款雪糕特飲，以王牌的雲呢拿雪糕分別加入茶凍、士多啤梨果蓉帶來多層次的豐富口感，而配搭的玫瑰花冰及全新推出的真果脆皮雪糕批，賣相靚之餘，亦帶來極致冰爽快感。為了慶祝新品上場，還與韓國人氣護膚品牌合作，推出三重激賞活動來大派新品；好似由3月27日至4月11日及3月29日至4月14日期間，於指定地點選購滿指定金額，可分別獲得護膚品牌電子現金券及Bouncy & Firm膠原彈滑睡眠面膜、全新真果脆皮雪糕批、限定特別版Totebag等。

慢嘗冷萃茶飲

茶，是任何天氣及心情都可以細味的飲料，除了熱泡茶葉成茶湯外，近年亦興起了冷萃，有品牌就以此為靈感，推出冷萃系列，最近更帶來全新台灣蜜香紅茶（無糖）款式，嚴選台灣花蓮舞鶴的蜜香紅茶，當中小綠葉蟬的著涎作用，令茶葉產生獨特天然果蜜清新，加上每片嫩葉均是人手採摘，再以滴濾慢釀工法，以充足的時間和緩苦澀味，並釋出茶葉的甘甜原味，加上無人工添加糖分，讓巴絲打繁忙工作之中找到一刻「放慢回甘」滋味。此外，品牌還請來舒淇擔任大中華區「首席舒壓官」，希望帶動大家放慢工作節奏。另外，品牌早前更特設「放慢回⽢甘」補給站，讓巴絲打停一停，慢嘗冷萃系列茶飲，深呼吸放慢回⽢，更有力氣工作打拚！而品牌兩款冷萃日本深蒸綠茶及台灣⾦萱烏⿓茶同步換上新裝登場。