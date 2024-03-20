Taycan Turbo GT全新旗艦　快到一個點

保時捷（Porsche）擴大其純電動跑車Taycan車系，推出全新旗艦Taycan Turbo GT，它提供Taycan Turbo GT和配備 Weissach Package的Taycan Turbo GT兩個版本。其中後者是專門為賽道而設計，減去了包括後排座椅在內所有賽道駕駛不需要的設備，再輕上約70kg，以獲得更好的功率與重量比例。

兩款車型均標準配備針對GT調校的保時捷主動車高控制(Porsche Active Ride)底盤系統及經優化的輕量保時捷陶瓷複合煞車系統。並可在Launch Control加持下提供1,108PS最大馬力輸出，最大扭力均高達1,340Nm，續航里程達555km (WLTP)。

值得一提是兩車型配備專屬的「Attack Mode」功能，只需按下於軚環側的特設鍵或透過右側撥片，即可獲得持續10秒的163PS額外馬力，動力瞬間爆發。結合輕量化結構和各種空氣動力學設計，配備 Weissach Package的Taycan Turbo GT 的0-100km/h及0-200km/h加速分別僅需2.2秒及6.4秒，而Taycan Turbo GT則分別僅需 2.3秒和6.6秒。

廠方特別於發表前，安排配備Weissach Package的Taycan Turbo GT落Track挑戰最快單圈紀錄。它不僅在美國加州Laguna Seca 賽道做出1:27.87 最快電動車單圈紀錄，更在德國紐布寧北環賽道以7:07.55 刷新單圈成績，比2022 年配備性能組件的 Taycan Turbo S 創下的單圈紀錄再快26秒，成為紐布寧所有動力傳動系統類型中最快的四門車型。