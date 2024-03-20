曾比特肌肉發炎情況好轉　搣甩拐杖輕鬆上落樓梯

歌手曾比特上月因肌肉急性發炎肌肉劇痛，要靠拐杖撐住代步，今日現身活動已毋須拐扙便可以輕鬆上落樓梯，他表示行斜路已冇問題，但就未能跳舞，希望6月可以完全康復，講笑說：「我本身是硬漢子，肌肉比較硬，醫生叫我拉多啲筋。」對於發炎問題，成因不明，因炎症關係之前有一、兩個表演要延期舉行，幸好當時工作不多。

今日他以特別嘉賓身份亮上無煙活動，他沒有吸煙習慣，身邊都有朋友吸煙，但自己沒有深究，覺得身體健康好重要，都想建議身邊朋友減少壞習慣。認為減壓方法好多，以前讀書時靠吃東西，於是愈食愈肥，現在會用彈結他和彈琴來減壓。他近日受女友影響愛上點香薰，覺得火花好柔和，又很喜歡看串流平台一段火爐影片，看着火花感覺好療愈。

一向有健身的他，最大隻時練到六嚿腹肌及手瓜起𦟌，近日病倒只剩三嚿腹肌，笑言是吸收多支出少所致。提到由他唱主題曲的無綫劇《婚後事》進入結局篇，開心因此劇令更多人認識自己，也想嘗試拍劇，但不敢挑戰古裝剃頭。早前處男下海拍攝《臨時劫案》，出鏡不久便被郭富城打死，他笑言每次謝票見到導演，講笑叫導演再搵他拍時不要太快死的角色，笑言希望可以在電影存活一個鐘。

他說很多人覺得他外形適合拍喜劇，佢覺得自己屬敦厚型，可以好認真做戲，例如好認真拍搞笑片也不錯，也想拍鬼片。至於若要他剪短頭髮，他笑言自己有偶像包袱，但可以斟酌，未出道前已經是爆炸頭髮型，爆炸頭超過四年時間，髮型令觀眾對佢加深認識，若要改變會感到不捨得。