劉威煌簽約TVB Music Group　籌備開《中年好聲音2》演唱會

《中年好聲音2》選手劉威煌8強止步，今晚（20日）現身新城電台接受訪問，分享比賽時的心路歷程。

劉威煌自言參與比賽名次和輸贏從來不是放在第一位，反而較着重於比賽過程中的得着：「最緊要喺有冇嘢改善，或者更加認識到自己（有觀眾戥你落選唔開心？）好多謝佢哋，希望佢哋唔好睇到得失咁重，因為呢個只喺一個過程，唔喺終點。」他又指今次參賽的感覺與第一次參賽時的心情是截然不同，因為上一次參加比賽是以純素人的身份出賽，觀眾亦不認識自己，故毫無負擔，但現在卻要承受一些壓力：「佢哋可能會覺得我點解會繼續參加比賽，不過呢個喺對於我哋嚟講好緊要嘅機會，而我亦都喺呢個比賽嘗試到唔同嘅曲風，同唔同人合作，獲益良多。」又謂今次重回無綫參賽，見到很多熟悉的面孔，想藉此機會向以前曾共事過的、曾幫過自己的工作人員道謝。

他亦斬釘截鐵地表示不會再參加新一季的《中年好聲音》：「如果再參加嘅話，就要再定一個更高嘅目標，但我其實都唔喺將名次放第一位，而且我今次已經好享受成個參賽過程，坦白講，亦都好辛苦，所以要我再感受多次，除非有好大衝擊。」又謂剛推出了新歌《普通人》由澤日生作曲、林夕填詞，形容是「夢幻組合」：「呢隻歌之前，根本冇可能會接觸到林夕，我亦都冇同佢溝通過，但佢為咗呢首歌居然去了解我，我第一次睇到兩詞喺喊咗出嚟。」

問到看好那位選手？劉威煌說：「自己私心就比較鍾意譚輝智，因為佢從來冇喺公眾平台出現過，但佢一唱歌嘅時候我就好有驚喜，聽得出佢好有功底，另外我兄弟顏米羔冇得唔撐，同埋黃劍文，佢有好明顯嘅蛻變，仲有古淖文，連老師陳慧嫻都話佢喺巨星，邊有得鬥。」亦透露已簽約自由度較大的TVB Music Group，接下來亦會與一眾《中年好聲音2》的參賽者開演唱會。