蔡一智新作靈感源自朋友　視蘇志威林珊珊如家人一樣

英皇電影《出租家人》由劉偉恒執導，陳家樂、周家怡、許靖韻、方力申等演出，更邀請草蜢演繹主題曲《Framily》，同時亦產生不少疑問，到底歌名是否出錯，劉偉恒解畫：「蔡一智（作曲及填詞）跟我分享這首歌時，不忘提醒我說，記得這首歌叫《Framily》，這是一個新興的詞彙，就是混合朋友（friend）與家人（family）的意思，好像電影裏幾位主角都沒有血緣關係，經歷生離死別、同哭同笑，感受可能會比跟親人更大！」

蔡一智則剖白創作《Framily》的初心：「身邊有好多朋友，相處日久就像變成家人一樣，積累多年，我受了太多人的恩惠，所以好想寫一首歌去感恩；譬如蘇志威，與我沒有血緣關係，但已覺得他是我的親兄弟，另一個就是我的經理人林珊珊，我經常跟太太分享，她就像是我的親姊姊！」

大家都認為《Framily》是蔡一智為電影度身訂造，阿智則說：「每次劉偉恒拍完一部戲，都會聯絡我先睹為快，我便跟他上試片室看，播完後，導演說想放一首主題曲，我便回他一個奇怪的眼神，因為我剛在製作草蜢的唱片，寫了一首歌，題目跟電影有點相似，於是我問他，要不要聽一聽？」

當阿智端出手機，播出尚未完成的《Framily》，劉導演笑道：「我一邊聽、一邊雞皮疙瘩，為甚麼歌詞與電影會這麼脗合?」阿智憶述：「導演從來沒有告訴我《出租家人》的任何內容，播完《Framily》這首歌，導演夫婦立即『哈利路亞』，當場祈禱起來！」

劉導演二話不說，要求想用《Framily》作為主題曲，阿智只開出一個條件：「當時歌詞已寫了七成，請導演原諒，我不可能根據電影內容續寫餘下部分，但我都覺得有少少毛管戙，為甚麼電影與歌曲的主題可以如此相似？」

多年來阿智與劉導演的身邊出現過如天使般的「framily」，阿智回想：「九十年代，草蜢在水底拍了一個唱片封套，上水時不慎被光弄傷了眼睛，三個人失明了整整一個星期，當時我們一起住在九龍城，不想將這個處境告訴家人，讓他們擔心，那時候出現很多天使，每天早、午、晚來到我們的家，買飯盒一口一口餵我們吃，這種感覺真是難能可貴！」