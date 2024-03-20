劉俊謙范少勳組「男男CP」　沙灘玩壁咚

藝人劉俊謙與台灣型男范少勳早前合作拍攝電影《我在這裡等你》，預告片在官網平台上載10天，即錄得超過40萬點擊，兩人互動短片亦吸引逾20萬次觀看。戲中這對「男男CP」上演「壁咚」、「沙灘咚」及「擋門咚」等甜蜜戲碼，其中一場汽車旅館的對手戲更狂咚了20次。

今次劉俊謙飾演一名失意作家，與「台北蠱惑仔」范少勳相遇，二人合作後即成好友。劉俊謙指自己慢熱內向，而范少勳則樂觀率性，雖然性格反差大，但卻有共同話題，邊拍戲邊分享生活，建立起默契。電影公司發布花絮中，汽車旅館的壁咚戲描述二人去投宿，入到房竟發現是以監獄為主題的情趣房間，劉俊謙想走卻遭范少勳阻止。拍攝當日范少勳嘗試20幾次不同姿勢的壁咚，由於導演希望他以「氹另一半」的心態進行拍攝，范少勳即興加上壞笑表情，搞到劉俊謙忍不住NG爆笑。

至於另一幕二人爭執扭打的「火熱沙灘咚」也是賣點之一，拍攝時恰逢恒春盛夏，既是高溫又是動作戲，兩人都快體力透支。劉俊謙回憶：「我們事先排練了好多次，嗰日超級熱，一路打到佢趴喺我上面。雖然望住佢，其實當時眼睛睜唔開，有種要中暑感覺！」