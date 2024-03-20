索女變色狼　癡漢投晒降

有人話女人打起交上嚟比男人更兇狠，AV業界資深人士神仙乙就表示認同，仲話喺床上肉搏亦一樣，女人飢渴起上嚟真係如狼似虎，就好似日本AV界嘅「逆癡漢系列」咁，當中班女主角外表斯文，但係一見到男人就發晒姣，喺上床砌個你死我活，連癡漢遇上佢哋都要投降呀！

求仁得仁

喺Ideapocket出品嘅《制服女子之羞恥癡女玩樂》入面，打工仔瑛太如常放工後搭電車返屋企，突然美少女相澤南行近佢身邊，更伸手撫摸佢嘅褲襠，令到佢不知所措，之後被南妹帶到無晒人嘅車廂內激戰！第二日，瑛太又遇到相澤南，於是偷偷跟蹤對方，發現佢去到圖書館獵男，不過南妹好快就發現到瑛太，於是就捉咗阿明去到附近嘅廢棄大廈入面大玩特玩！而事實上咁樣亦係阿明所想，因為佢對南妹仲係念念不忘。

乖女真面目

喺Moodyz出品嘅《變成小惡魔中山文香的奴隸》當中，中山文香喺一家餐廳做女侍應，表面上就係一位斯文乖乖女，平常亦同另一男侍應華仔好合拍，不過當佢發覺華仔成日對佢眼甘甘，又有時借意毛手毛腳之後，文香就開始露出佢嘅真面目喇！當樓面工作大致完成，文香突然拉華仔去到暗角然後喺佢耳邊話：「想唔想試下畀人做癡漢行為呀？」語畢，文香就即刻吹奏一曲，令華仔完全被征服！之後，文香更變本加厲，一有空檔就會捉住華仔去廁所或休息室激戰，而華仔對住呢位大波妹當然甘願任由玩弄啦！

汗香誘人

喺Moodyz出品嘅《一次又一次逆癡漢到終點》當中，都月琉衣紗熱愛健身但係就唔注重衛生，喺健身室做運動做到成身汗卻又唔沖涼就搭車返屋企。喺電車當中，琉衣紗身上散發出嚟嘅汗味卻係對同車嘅雄太產生極強烈嘅挑逗作用，令雄太不由自主想做出癡漢行為！然而，琉衣紗比佢更快一步，因為做完運動嘅琉衣紗慾火高漲，撞巧得佢同雄太喺車廂，咁就一於捉住佢慢慢嗒啦！二人喺車廂砌完一次又一次，去到終點仲未夠喉，更加要去到附近嘅酒店爆房繼續砌，直至大家都筋疲力竭先收手。

簡評

日本AV界早年興起癡漢系列，睇住班好色男人點樣喺公眾地方向女仔飛擒大咬，不過睇得多都會悶，所以轉睇今次為大家介紹嘅逆癡漢系列，睇返啲女人點樣反攻班男人都幾過癮！喺今次介紹嘅3部作品當中，本仙最鍾意相澤南主演嘅《制服女子之羞恥癡女玩樂》，原因除咗係相澤南演技滿分，亦因為故事講述南妹第一次嗒完嘅男仔對佢一路追蹤，大有偵探查案意味，最後再畀南妹發現又再被佢榨乾，結果充滿戲劇性，令觀眾睇得入迷又大呼過癮。