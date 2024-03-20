「老頑童」秦煌獨居酒店跌倒　急被送院醫治

現年76歲的資深藝人秦煌，有消息指他日前於酒店房間跌倒後未能站起來，最後由無綫監製關永忠及好友林偉協助下送往瑪嘉烈醫院接受治療，需要留醫觀察。由於他早前曾跌倒受傷，如今需要靠輪椅幫助出入，難以自理日常生活的他，雖然有四名子女，但有指他與子女關係疏離，現獨居於青衣一間酒店。

林偉向外透露前晚已收到秦煌首次的求救電話，秦煌向他表示「跌咗喺地下」未能站立。林偉指當時自己不在香港，故致電到酒店大堂求助，職員開門時已見秦煌坐在地上，雙腳腫脹需要由職員扶他上床休息，怎料數小時後秦煌再度跌倒，他再致電酒店職員求助，當時秦煌不肯入院。

林偉昨日再致電秦煌但對方未有接聽，於是打算今午回港到訪了解，誰知中途已收到關永忠電話，指已為秦煌報案並將他送入院。林偉即買了紙巾、毛巾等日用品到醫院探望。由於秦煌需要留院觀察，院方需要聯絡家屬，秦煌才將其中一位女兒的電話交給林偉聯絡，不過電話一直轉駁到留言信箱。林偉表示他與關永忠均是外人，很多事情未能作出決定。對於秦煌身體轉差，林偉無奈表示都「無辦法」，他又指秦煌目前行動不便，經常一個人在房間內，無人傾談。

林偉探望完秦煌後，表示醫生替他檢查過，他表現有點攰但精神都OK，對答如流。腳部有點紅腫，因為他本身身體負荷重，醫生有為他作檢查，大致上都無問題。林偉坦言仍未聯絡到他的家人。希望他的家人得知事件後可以主動聯絡。

秦煌去年已離開無綫結束賓主關係。早於2020年11月，秦煌前往TVB出席劇集《踩過界II》記者會時，曾在電視城大門突然暈倒並跌在大門口，造成右手骨折，需要由4名保安人員扶上輪椅。