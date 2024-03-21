【是日通勝】

農曆二月十二

甲辰年 丁卯月 甲申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、上樑、嫁娶

忌：開倉、安床、出財

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：48、17、06

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：遇上疑難必須問個明白，謀事忌自作聰明。

金牛座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

雙子座：得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。

巨蟹座：愛情運最強，用心培養感情，伴侶更愛你。

獅子座：工作順利，即使出現麻煩，仍能從容面對。

處女座：有異性對你關懷備至，勿拒人於千里之外。

天秤座：事業運稍遜，不改變躺平心態，遲早出事！

天蠍座：事業受太多因素影響，需保持細心及耐性。

人馬座：得到好友的正面建議，令事業更上一層樓。

山羊座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

水瓶座：不熟不做，謀事要量力而為，逞強易惹禍。

雙魚座：工作表現獲好評，宜再接再厲，成功在望。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）鼠 人緣旺

（跌）虎 桃花弱

鼠：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

牛：運勢平平，生活多阻滯，士氣受打擊。

虎：是日沖煞，桃花弱，不解溫柔惹煩惱。

兔：忙個不停，惟工作回報跟預期有出入。

龍：說話要經大腦，以免讓自己陷入困境。

蛇：桃花旺，單身者有望遇上合眼緣異性。

馬：做自己感興趣的事，可迎來充實一天。

羊：身邊小人多，易惹是非，需謹慎行事。

猴：情緒不穩，做事乏力，工作表現欠佳。

雞：與人相處易有爭執，退一步海闊天空。

狗：工作表現很一般，自控能力有待提升。

豬：感情運一般，有伴侶者必須控制脾氣。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

租房需謹慎 碰到哪種房子不宜租？

租房子時要處處留個心眼，才能避免走彎路！要知道房子租的好，不僅可借助其磁場而旺運，還可借助房東的福氣而致富，實現丁財兩旺的效果。以下一起看看哪幾種房子不宜租吧！

1.採光不佳

房子的採光不佳，不僅屋內昏暗，而且視覺或心理上都給人一種壓抑感覺。風水學認為，房子陰氣過盛，不利於住戶運勢，甚至對身體健康產生負面影響。其次，財氣喜亮不喜暗，過於陰暗的住宅不利於招財。

2.環境不好

住宅周圍的環境很重要，風水學認為，陽宅需要遠離墳墓、廟宇、醫院等地，在百步之內均不能居住。如果住宅靠近醫院、墓地、垃圾場，這些地方細菌多，陰氣重，不僅會給家人的健康造成威脅，還會導致家中陰陽失衡，破壞家宅整體運程。

3.戶型不規則

根據傳統文化，戶型以方正為佳，這樣的房子才能夠為家人吸納四方之氣。租住房子時如碰到一些不規則形狀的戶型，如三角形、梯形、長方形、L形等，應盡量避開。

4.出過事故

一般出過事故的住宅，負面能量比較強，不僅會給居住人以後的心理造成負擔，還會導致運程發展不順。如果遇到此類房子，盡量避免，不要租住。