星玄｜劉穎鏇獻出兩個「第一次」　被爆着緊身衫打餐飽

今日係3月21日，幸運星係雙子座，得到幸運之神關照，各方面運勢都相當好。無綫小花劉穎鏇(Tiffany)，年初喺《萬千星輝頒獎典禮》勇奪「飛躍進步女藝員」，為演藝事業打下強心針，之前喺《飛常日誌》扮演空姐亦都入型入格，大長腿加埋黑絲勁誘人，被激讚「最索空姐」，但Tiffany就好謙咁話，依家有一個肯定，更希望大家見到佢嘅進步，今日你有幸運之神關照，嚟緊一定愈來愈好。

工作多多嘅Tiffany，最近就為新劇獻出兩個「第一次」，包括第一次飾演律師，同埋第一次同陳豪結劇緣，所以心情分外興奮，會珍惜機會好好向對方學習。同劇嘅陳瀅大爆Tiffany喺劇入面會着緊身衫打餐飽，自愧不如，真係令人期待。

今日亦係農曆二月十二，宜祭祀、上樑同嫁娶，是日最旺生肖係鼠，身邊出現條件不錯嘅異性，令你心動。岑麗香（香香）就係屬鼠，之前專心湊仔，減少幕前演出嘅佢，就話小朋友開始長大，自己亦預備好投入工作，仲搞笑咁話已經得到老公批准，可以隨時接劇。香香話自己鍾意做嘢，工作時會更加珍惜同小朋友相處嘅時間，萬一同老公其中一個出去公幹，另一個就會全程招呼小朋友，今日令你心動嘅，會唔會講緊你嘅神隊友老公呢。