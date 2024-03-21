娛圈單打︱唱功不及參賽者　擔任評判梗惹議

《中年好聲音2》今個星期日舉行決賽，能夠走到最後，個個實力有番咁上下。本來，觀眾對決賽引頸以待，但電視台甫公布楊千嬅擔任終極評判，即激起網民反彈，揚言罷睇，使唔使呀？

即係咁，千嬅近年頭頭碰着黑，以前開親演唱會場場爆滿，點知最近在港開演唱會，門票被指滯銷；內地反應較好，但一樣被批場地差勁，例如深圳站門票索價過千元，觀眾居然要望住條石柱。至於電影拍攝基本上已經停頓，過去的搞笑片天后，早就成為歷史。

咁當然，千嬅都成50歲人，成為人妻人母，人生不同階段自有不同追求，梗係唔同廿幾年前的「大笑姑婆」啦。之但係，網民所以反對佢擔任決賽評審，除咗部分人政治上腦，硬要罵千嬅親中，最大原因，都係同其唱功有關。

所有香港人都知，千嬅一直唔係賣唱功，而係賣形象、賣親切、賣開心感覺。雖然首首金曲皆係曲詞俱佳，耳熟能詳，但唔少人仍然批評，佢一唱Live就露餡，唔夠氣兼走音。偏偏《中年好聲音2》參賽者都係唱得之人，顏米羔、譚輝智更常常攞「MVP」，由千嬅去評斷佢哋嘅唱功，似乎冇乜說服力。

咁講啦，論唱功，千嬅的確唔係最Top，但論舞台經驗、感情表達，千嬅肯定唔會輸蝕，睇佢成日大喊大笑就知啦，哈哈。唱功就留番原來的評審老師打分，千嬅就參賽者的台風和感情打分，應該唔會惹人反感啦啩！話時話，一直有小道消息指有人全靠「借運」走紅，十年大運早已借盡，所以家陣做乜都錯，真係信不信由你！