楊謹華230萬凍過水　1原因寧違約都唔收樓

台灣女星楊謹華2014年曾以6283萬元新台幣（約1500萬港元）買入位於北市網球中心旁嘅預售豪宅，未料等到2017年交屋時，先發現屋外視野被網球中心場館遮擋，並以建商廣告不實為由，要求建商解約且拒絕支付後續款項、對保及產權轉移。最後，經過法院審判嘅楊謹華，需賠償942萬4500新台幣（約230萬港元），但由於楊謹華已先付款1729萬新台幣（約423萬港元），僅需抵扣毋須額外支付，全案可上訴。

據資料顯示，楊謹華於2014年買入位於8樓單位，4房2廳2衞合共面積71.25坪（約2535平方呎），包含2個車位總價6283萬新台幣（約1540萬港元），然而於2017年準備交屋時，楊謹華認為視線受到旁邊網球中心阻擋，認為同預售廣告標榜「5.12公頃國家網球公園第一排」、「三面採光通風，正面收納國家網球公園美景」不同，要求同建商解約，並拒付後續款項、對保與產權轉移，同時發函撤銷買賣契約，主張自己不需要賠償違約金，建商亦應退還已付的1729萬新台幣（約423萬港元）。不過，建商認為該案推出時，市政府仍未確定於國家網球中心興建世大運所需嘅網球館細節，所以並無廣告不實一說法，加上2016年7月網球館鋼骨結構已完成，會唔會遮擋視更係一目了然，而楊謹華仍繳納當期費用，事隔1年先發函要求解約，已超過法定時效，因此主張楊謹華違約，並於去年（2023年）寄發律師函畀楊謹華解約、沒收依總價15%計算嘅懲罰性違約金，並再向楊謹華求償1577萬新台幣（約386萬港元）損失。