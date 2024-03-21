佘詩曼舊作重見天日　霸氣力壓宋軼

繼《新聞女王》後，「三料視后」佘詩曼（阿佘）之前拍下的兩套劇集都即將播出，當中與內地藝人宋軼及張國立擔演的新劇中，飾演飲食業女霸總的阿佘繼續顯霸氣，氣場大到蓋過其他女角，不過她受訪時大爆拍此劇時壓力超大。

阿佘絕對是中港兩地大紅人，近日依舊中港兩邊走的她，除了忙於商演、拍廣告外，亦要準備為即將播映的新劇《家族榮耀之繼承者》，以及兩年多前拍下的內地劇集《今天的她們》作宣傳工作。《今》劇將於本月29日內地首播，除了阿佘外，還有內地女星宋軼、李純及張國立參演。阿佘於劇中就如《新聞女王》Man姐一樣，劇中飾演餐飲業女總裁，霸氣十足，之前預告片中她憑着凌厲眼神，將女強人詮釋得淋漓盡致，完全搶Fo，而劇集海報一出後，網民都指覺得就如兩個小妹妹跟着大姐姐一樣，阿佘氣場確實強。

此劇於成都拍攝，透過當地美食，帶出三個女仔於都市的生活及困難，雖然她們於事業、愛情發生了很多事，但最終都可享受成功感及化敵為友，建立友誼。說到劇中氣場甚大，阿佘接受東網訪問時謂：「其實今次對我嚟講最大挑戰係成套戲都要用普通話講對白，係我第一次用原聲拍內地劇，好大壓力，因為每講一句對白都要經過過濾先，原本都好驚會影響演出，但始終都要嘗試吓，乜嘢都要勇敢行出第一步，但真係壓力超大。」