荷里活巨星拍戲首張支票點使？麥迪文與佐治古尼舉動勁窩心

荷里活紅星出名吸金力驚人，要乜買乜。然而他／她們未紅前收入低微，那到底他／她們賺電影人生中第一張支票會睇使？！

估計擁有1.7億美元（約13億港元）身家的美國男星麥迪文（Matt Damon）出名顧家，她曾透露1990年收到拍攝第一部電視電影的人工2.5萬美元(約20萬港元)，她除了買一輛汽車送給胞弟之外，亦供母親讀博士學位，認真有孝心！而他的圈中好友佐治古尼（George Clooney）亦一樣將自己首次賺來的錢買了一台有遙控器的電視給祖母，因為他忍受不了她每次轉台都要站立行去按掣。

至於同樣有孝心的還有另一巨星湯告魯斯（Tom Cruise），他就將自己首張賺來的支票為妹妹交大學學費，之後亦將賺來的第二筆酬勞買車送給另一妹妹。至於，「靚佬湯」的前妻金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）就自爆曾將首張拍戲得來的支票買洗衣機送給父母。而後來她亦有買了一對從未見過最有型的靴來慰勞自己。

當然不是個個星都有孝心將辛苦賺來的錢孝敬親人，例如近年極速爆紅的美國男星添麥菲查洛美（Timothee Chalamet）就爆曾為迪士尼拍攝廣告的首份人工來買NBA籃球比賽的「季飛」，後來他感後悔。買球賽飛來換取娛樂都正常，但美國女名嘴奧普拉（Oprah Winfrey）竟然一賺錢就識得「燒錢」，花了一個超昂貴的名牌毛巾！她表示：「我愛好嘅毛巾。條毛巾又大又柔軟可以包晒成個人。」至於珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）與美國流行天后Taylor Swift都用了自己所賺的第一張支票來買座駕。不過並非每位紅星都會將賺來的錢買奢侈品，例如女星Emily Blunt就將薪酬來交屋租。