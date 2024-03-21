林奕匡帶兩師妹攻日　自困房間大嗌減壓

歌手林奕匡（Phil）10年前推出熱爆歌《高山低谷》後，帶同兩位師妹黃妍（Cath）及葉巧琳（Mischa）一同現身日本音樂頻道THE FIRST TAKE（TFT），更帶同最新作品《藝術與科學》登場。

過去從未有海外歌手會在TFT獻唱全新作品， Phil見機會難得就想到要寫一首好玩的作品，並找來兩首師妹首度合作，可是因3人音域不一，於是他揀了原本為Solo的Demo，再調校音調 (Key)，再由填詞人黃偉文（Wyman）填詞，道出男女雙方截然不同的愛情觀。曲詞兼備，3人便埋首苦練，除了監製Edward Chan的錄音室操練外，抵達日本後，亦租借當地的錄音室練習，工作人員更預備了TFT錄音室內選用的器材，方便他們熟悉操作。

Phil表示：「我哋用自己最自然嘅演繹方式去唱，透過唱歌去凸顯自己個性，好似Cath柔情啲，Mischa相對就比較爽朗，我就以男性角度表達歌曲內容。」3人準備充足，在旁的工作人員也盡力提點一些小禁忌，例如Phil便被提醒事前不要喝汽水，因為只會錄一次，錯過了就沒有下一次機會。

不過即使已做足準備工夫，在拍攝前一晚仍然是緊張到不得了，最終以不同的方式減壓。Cath選擇留在酒店房間閉關，不見任何人兼養聲；Phil也同樣留在酒店房間裏，但卻選擇繼續練唱，聲浪更大得就連鄰房的Cath和Mischa都聽得到；Mischa則因為壓力太大，本來留在房間的她，最終決定跟同事出去食飯減壓。