Panasonic全新窗口式空調機系列技術突破　成就創新和領先

【營業資訊】香港的天氣潮濕悶熱，空調機可算是每個家庭必備電器之一，而窗口式空調機（窗口機）相對易於安裝，佔香港市場70%。Panasonic今年隆重推出全新系列的窗口機－Inverter PRO變頻冷暖HZ系列及變頻淨冷HU系列和Inverter Lite變頻淨冷SU系列，以突破性技術，領先同儕，為用家帶來更PRO、更慳電的空調體驗！

窗口機業界第一能源效益 更節能更省電

3個全新系列的窗口機均獲得1級能源標籤，當中的Inverter PRO系列配備高效能設計，節能效果更超越1級能源效能標準10%，而Inverter PRO 系列的製冷季節性表現系數 (CSPF) 與其對應匹數的其他型號相比更是業界之最*！而與定頻窗口機比較，能源效益提升高達56%**，能為地球節省更多能源，同時為用家節省更多支出。變頻式空調機採用雙風扇摩打設計及隔音物料，大大減少操作時發出的噪音，晚間使用都舒適寧靜，為用家打造一個良好的睡眠環境。

* 截至2024年1月12日，根據機電工程署的「強制性能源效益標籤計劃」中空調機之CSPF數值最高之一 (按照以下條件: 獨立式變頻機)

**新型號Inverter PRO 3/4匹CW-HU70AA，CSPF為5.058，與現有定頻窗口機CW-N721JA比較，CSPF提升56%

電量監測、開關時間排程一App搞掂

Inverter PRO系列所有型號均配備內置Wi-Fi，配合Panasonic Comfort Cloud應用程式，可隨時隨地遙距控制家中空調機。不論你是想在下班回家前開啟空調機，或是在出門上班後才想起忘記關掉空調機，都可透過應用程式輕鬆解決。你亦可透過應用程式替家中的長者、小朋友甚至寵物在需要的時侯開啟或關閉空調機。應用程式能允許不同用戶控制，監測電量及編排一週的開關時間表，更可顯示錯誤代碼，方便維修人員識別問題，加快修復過程和時間。

nanoeX Generator mark3擁有7大功效

Inverter PRO系列採用nanoeX Generator mark3，每秒釋放48萬億粒nanoeX納米離子，是第一代技術的100倍，擁有7大功效，包括抑制細菌及病毒、霉菌、異味、致敏原、花粉、去除PM2.5表面有害物及保濕美肌潤髮，貼心地為你和家人提供最潔淨舒適的環境及空氣。而且所有新系列的型號均採用四合一抗菌過濾網，左右自動送風，設有睡眠模式及獨立抽濕功能。同時，採用R32環保雪種，更高效能及更環保。

Panasonic空調機推廣優惠

顧客凡於1/4/2024-30/6/2024期間購買全線Panasonic空調機，並於31/7/2024或之前完成登記，即可親臨換領點憑確認短訊換取GODIVA甜蜜盛夏套裝換領券一套(每套共四張禮券，可換領總值HK$531的杯裝雪糕及飲品)，讓你全情投入Sweet Sweet Summer！禮品數量有限，送完即止。