張蘭反咬大S倒欠2億新台幣　隨時同汪小菲斷絕母子關係

台灣女星徐熙媛（大S）同前夫汪小菲離婚兩年多，近日因汪小菲涉洩露大S私隱要對簿公堂，引發連日罵戰。尋日（19日）大S突然爆seed發聲明，列出3點炮轟對方出軌兼家暴，而汪小菲稍後都不甘示弱，反指大S先係施暴者，當中更提到「你產生幻覺的時候用刀用紅酒瓶打我」，又力數對方喺離婚協議中有唔少無理要求。

汪小菲媽媽、平時護仔心切嘅張蘭，尋晚都開直播反擊，除表示可以拎出證據反駁，更揚言做好同汪小菲「斷絕母子關係」嘅準備，仲要求大S將賣咗嘅婚房錢還返嚟：「你大概賣了3億左右台幣（約7,400萬港元）。」同時佢聲稱大S喺還沒離婚之前，就同具俊曄有來往，2021年8月就寄嘢畀具俊曄，同年10月以「需要自由」離婚。而2022年2月大S同具俊曄喺韓國登記結婚，二人於韓國結婚登記嘅時間，係喺內地離婚登記之前。

台媒近日爆料汪小菲欠大S 2,600萬元，不過並非台幣，而係1,000萬港幣加上1,600萬人民幣（約1,738萬港元），雖然汪小菲已歸還500萬台幣（約122萬港元），但仲欠上億元。對此，張蘭尋晚開直播回應此事，直接同大S隔空喊話：「妳說的非常對，人是有因果的，但不是下輩子，而是這輩子，請妳把我給他們購置的婚房還回來，你大概賣了3億台幣左右。」意謂將婚房賣掉的3億元，減去汪小菲未償還嘅上億元，大S反倒欠汪家2億元，如今演變成互控對方唔還錢嘅羅生門局面。

張蘭仲怒斥大S嘅種種行為，會影響到下一代嘅價值觀，甚至會令年輕人唔相信愛情，進而對婚姻產生恐懼，產生相當負面嘅影響力。至於做好同汪小菲「斷絕母子關係」嘅準備，佢表示因為企業家身分，加上身兼優秀女性嘅代表，必須要帶頭為社會樹立正確嘅價值觀。