香港亞洲心臟中心助患者及早拆彈　推出優惠價通波仔

【特約報道】心臟病是香港第三位殺手，當中以冠心病最為常見，死亡率亦是最高。而「通波仔」手術是主要治療方法之一，可是公立醫院與私家醫院費用差距甚大。因此公營醫療負荷沉重，輪候手術時間以年計算，但無奈之下，患者也只能繼續抱着這顆「計時炸彈」苦等。為此，香港亞洲心臟中心推出「通波仔手術計劃」，患者可以優惠價$88,000進行手術。一方面能紓緩公營醫療系統的壓力，另一方面為香港市民提供多一個價格貼近公院的選擇，盡早及時拆彈。

公私營醫療系統失衡

據衞生署資料顯示，2022年有6,791人因心臟病死亡，當中近六成患者死於冠心病。香港亞洲心臟中心總經理陳文偉先生指出：「冠心病患者往往因治療延誤而導致病情惡化，嚴重者更令生命受威脅。」為何會治療延誤呢？他指最大原因是香港公私營醫療系統嚴重失衡。對於基層市民，私立醫院費用動輒十萬元以上，令人難以負擔；公立醫院雖價格相對低廉，但又礙於人手緊張，只能先處理緊急個案，於是一些早期、輕微的個案未能及時處理。根據醫管局資料，單是內科門診平均需要等候95星期，而非急症患者輪候手術亦有機會需要等候一年多，情況不甚理想，於患者而言，無疑背負着計時炸彈，身心健康都受到影響。

一站式心臟專科服務

2018年成立的香港亞洲心臟中心位於嘉諾撒醫院，設有「心臟中心（專科門診）」和「心導管檢查及介入治療室」，提供24小時一站式心臟專科手術治療。並由擁有多年治療心臟病經驗的專業醫療團隊營運，通過先進醫療技術及設備，為患者提供優質及全面的心臟專科服務。希望在長期失衡的公私營醫療系統中，以合理及高透明度的收費，為公眾提供可負擔和值得信賴的新選擇，現時已完成逾9,000次檢查和3,600例手術。

特惠價格通波仔

自2020年起更推出優惠套餐「$88,000通波仔手術計劃」，幫助有需要的患者以介乎公立醫院和私家醫院之間的費用及早解除心臟的定時炸彈。收費包括冠狀動脈支架及球囊一個、兩天住院費、醫生手術費、醫生巡房費、手術室儀器設備費及手術室及消耗品收費，並且由專車接送患者出入院，而且只需持有香港身份證即可參與計劃，毋須政府醫院轉介或入息證明。此外，中心推出$4,800優惠價即可做心臟電腦掃描（CT SCAN），盡快知道自己血管有否堵塞及鈣化情況。持有醫管局病人預約信做其他心臟檢查更可享七折優惠，包括心臟超聲波、運動踏板心電圖、攜帶式心臟監測儀（1至14天）、運動應激心臟超聲波、靜態心電圖、攜帶式血壓計。

65歲患者4日即完成手術

「通波仔手術計劃」推出以來，已有逾1,000人受惠，陳經理提到一個在4天內完成登記、檢查、手術的真實個案。現年65歲的馮婆婆於2021年感染新冠病毒，隨後一段時間行斜路會感到氣促及胸口悶。經身體檢查後發現膽固醇超標，通過藥物治療後，膽固醇雖有所改善，但胸口悶的問題依然存在，於是她到醫院進行心臟電腦掃描，才發現有兩條血管已經堵塞75%。她曾嘗試到公立醫院就診，但排期需約5個月，然後馮婆婆在網上看到「$88,000通波仔手術計劃」，為避免延誤治療，選擇到中心求醫，最終4天即完成手術。