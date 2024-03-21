「金庸小說人物Ⅱ - 俠之大者」特別郵票正式發售　慶祝金庸百年誕辰

【特約報道】2024年為金庸的百年誕辰，繼2018年發行「金庸小說人物」特別郵票後，香港郵政於今年金庸百年誕辰之際，於3月14日（星期四）以「金庸小說人物II─俠之大者」為題發行一套六枚郵票、三張郵票小型張及相關集郵品，以著名雕塑家任哲先生的雕塑作為藍本，呈現金庸筆下部分重要小說人物的全新形象，紀念查良鏞博士的超卓成就。

「金庸小說人物II─俠之大者」特別郵票的一套六枚郵票及兩張10元郵票小型張，分別展示了八個家傳戶曉的金庸小說人物，包括《射鵰英雄傳》的郭靖、歐陽鋒和黃蓉、《笑傲江湖》的令狐冲和任我行、《天龍八部》的喬峯，以及《神鵰俠侶》的楊過和小龍女。為紀念金庸百年誕辰，20元郵票小型張展示了查良鏞博士的肖像及其雕塑，特別採用立體壓印及金色燙壓，令郵票更顯精緻。

與此同時，香港文化博物館將由三月十六日開始舉辦「俠之大者─金庸百年誕辰紀念．任哲雕塑展」，透過任哲的雕塑，呈現小說人物的武功和經典場景。另外，中環愛丁堡廣場亦會有「俠之大者─金庸百年誕辰紀念．江湖雕塑展」，展出由任哲以金庸筆下角色創作而成的大型雕塑。立即「集郵」，一定要選購這套特別郵票到展覽場地拍照留念，別具意義！

這套特別郵票及相關郵品已於3月14日起在各郵政局及「郵購網」發售。有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁(stamps.hongkongpost.hk)及「郵購網」流動應用程式查閱。

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