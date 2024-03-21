林奕匡日本錄音已知太太有喜　唔可以出鏡變攝影師

歌手林奕匡（Phil）和兩位師妹黃妍（Cath）與葉巧琳（Mischa）昨晚（20日）齊齊現身商場與粉絲們一同觀賞新曲《藝術與科學》的MV首播，暢談今次三人到日本錄音的點滴。活動上Cath和Mischa大爆雙方不為人知的生活習慣，Cath自爆會經常在大家面前放屁，而Mischa卻經常去廁所上大號。

今次是他們三人首次合作，並帶同新歌《藝術與科學》登場日本著名音樂頻道THE FIRST TAKE(TFT)，Phil自言創作這首歌是有一定難度：「因為兩女一男好少合唱歌，當我愈諗愈多嘅時候反而愈唔自然，最後揀咗隻已經寫好嘅獨唱歌，再轉Key。」講到這首歌的錄音版本是一Take過，他們笑言事前要做好準備功夫，故在錄音前都相當緊張，Phil說：「所以我哋一定要記熟晒所有歌詞，如果唱錯咗就永遠都係錯。」而Mischa是負責擔當開解和紓緩情緒的角色，她認為作為一個團隊，大家的能量要互補，故經常為其餘二人打氣。相反Cath則稱到日本後緊張到失眠，每日幾乎只睡得兩、三個小時，將餘下所有精力都投放在歌曲上：「本來話去行街，但我最後直接攤咗喺床，瞓到夜晚。」錯過了與Mischa和Phil遊日本，Mischa又分享好開心可以在拍攝MV的途中親眼目睹富士山上出現的巨大「斗笠雲」，透露他們是在1月出發到日本，Mischa和Cath二人都被批准可以在網上公開行程，但Phil卻不能，所以他全程幾乎擔任攝影師，為Mischa和Cath拍照。問到三人會否考慮組團出道？他們指看觀眾反應決定。

Phil表示當時已經知道太太李靄璣有喜，卻同樣被下封口令，暫未能對外公開，笑言離港後會心掛掛，所以經常和太太傳短訊，問到會否為孩子作曲？Phil說：「一定會，不過你可以當喺純粹寫首歌畀佢聽，亦都可以當首歌講依家嘅心情。」又表示歌曲未必會正式公布。