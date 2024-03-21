SINOPEC迎接復活節　3大優惠活動逐個捉

【營業資訊】今個復活節諗咗有咩活動未? SINOPEC已經幫你準備好啦！

活動1：同復活蛋打卡即有機會贏取$200燃油電子現金券

活動期：2024年3月18日至4月7日

規則：客戶於指定油站與大型復活蛋擺設裝飾合照打卡Upload上Sinopec Hong Kong Faebook相關活動帖子並於留言區HasTag #EASTERatSINOPEC即有機會贏得6,500 APP積分，相當於得獎者可在SINOPEC PLUS APP內換取價值$200燃油電子現金券；

參與油站：貨櫃碼頭路油站、英皇道油站、黃金海岸油站、粉嶺圍油站、堅尼地道站油及大棠路油站；

活動2：尋找Hidden SINOPEC

活動期：2024年3月18日至4月7日

規則：客戶於SINOPEC油站惠顧汽油累計折扣後滿$600即可參加尋蛋活動，尋找隱藏在油站及便利店不同角落的復活蛋並掃描復活蛋上的QR Code回答問題，完成簡單步驟就可以獲得SINO X Power $8.88/L* 電子折扣券1張，每位會員獲券上限為1張。

參與油站： SINOPEC全線油站站（柴灣站、愉景灣站、機場站及石油氣專用站除外）

活動3：Kinder奇趣蛋換購

活動期：2024年3月28日至4月7日

嚟SINOPEC只要用399 APP積分就可以換到1隻Kinder奇趣蛋，仲唔換返2隻同身邊嘅朋友應下節~

受條款及細則約束，詳情請參閱站內海報。