李幸倪成晚晒腹肌「攬錫」Jeremy　馮允謙變舞男

由歌手李幸倪（Gin Lee）、馮允謙（Jay Fung）、Mirror成員李駿傑（Jeremy）和Error成員梁業（Fatboy）昨晚（20日）在會展舉行《拉闊音樂會 LAVA》。今次以熔岩為主題，做到儼如火山爆發的震撼感。4人以《BELIEVER》為音樂會揭開序幕，隨後以以《IDK》《Phat N Fresh》《Fever》和《入場人士注意》medley展現跳唱。一向斯斯文文的Jay Fung，首次演出跳舞，分別與Fatboy壞男孩表演《Lady Killa》，更錫了Fatboy臉珠，再與Jeremy大跳《CLOSER》，完全豁出去，令人刮目相看。

Gin Lee 落力跳唱新歌《Diff.》，之後與 Fatboy演繹《DUM DUM》實現Fatboy與Gin Lee女神合唱的心願。Gin Lee全晚更換了6套靚衫，件件露腰晒腹肌，與Jay Fung合唱Calum Scott的《You are the reason》時換上白色蝴蝶bra top，谷出心形胸，十分性感。她與Jeremy演繹《半》時，換上黑色bra top，化身為Jeremy的另一半，二人在枱上又攬又抱，又就位「扮錫」，令人充滿遐想。Fatboy與Jeremy挑戰盧瀚霆的《ON》，炸爆了舞台，他又「自肥」與Gin Lee 甜蜜手拖手唱情歌《勾手指尾》，又攬又玩「扮錫錫」。

各人的Solo部分都十分精彩，Fatboy唱出新作《Homework》。Jeremy唱出《九》及新歌《唯美本尊》，然後挑戰Jay Fung的《因愛之罪名》。Jay Fung 唱出《在最好的時間做最好的你》外，還有新歌《Jay Fung 儀態訓練學院》。Gin Lee就唱出《哭泣健康指南》及《企好》等，令人聽出耳油。

音樂會尾聲，4人齊齊換上「睡衣」大跳 Twins的《著睡衣跳舞》，肥仔表示估計這次是最多舞步的拉闊騷。Jay覺得跳舞好玩，初時以為Fatboy會好惡鬧人，感到驚驚，估不到成為學跳舞的推動力，「決定咗喇！之後開騷都會繼續跳舞。」Fatboy講笑以為Jay想出跳舞歌。Gin Lee亦覺得跳舞好難，但又好鍾意，Fatboy問：「你同邊個跳最緊張？」Gin Lee回答同自己跳最緊張，Fatboy隨即取笑Jeremy只敢「隔空攬」着Gin跳舞，說：「以為你唔鍾意Gin Lee。」Jeremy立即否認，Gin Lee搞笑說：「我都有少少懷疑Jeremy唔鍾意我。」各人身上的公仔，原來都是Gin Lee旅行的手信，都按照對方特質而買，Gin Lee給自己是一個「牛奶」公仔，Fatboy又搞笑指：「點解你鍾意奶？」Gin Lee笑說因為鍾意飲奶。

眾人騷後受訪，Jay Fung對於舞技脫胎換骨，表示已盡全力，因為Fatboy令他加添信心，之後打算跟Fatboy學跳舞。問Fatboy覺得Jay Fung可會成材？笑說：「短期內唔會，長期少少會好啲，佢肯學，表面好乖仔，咁勁咁勤力點夠佢玩。」Jay Fung就覺得與Jeremy對跳最大壓力，Jeremy被問到為何與Gin Lee「隔空攬」跳舞，他笑說：「花姐睇完話我識得溝女喇！綵排時真係一路唔敢搞佢，花姐問我點解唔掂，係咪好憎佢？上到舞台就可以大膽啲。」Gin Lee大讚Jeremy是有紳士風度。

至於Gin Lee與Fatboy手拖手唱情歌，她踢爆是Fatboy提出要拖手，Fatboy就搞爛gag「聽到有人話Gin Lee想拖我，原來收錯風。」而Jay Fung笑稱台上錫Fatboy面珠是「情到濃時」，又讚流汗的他好可愛。Gin Lee為今次音樂會排舞一個月，並分享邊做push up邊練歌，有助練出腹肌。問到Fatboy有沒有因此減體重，他說：「我一大嚿腹肌，唔覺有瘦到，只係張海報P圖，P到我同Jay Fung腰圍一樣。」