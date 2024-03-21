百老滙聯手《櫻桃小丸子》　送你限定抹茶主題禮品

於3月22日至 7月31日期間，百老滙推出「JOY OF MATCHA」推廣活動，以日本抹茶主題設計了一系列《櫻桃小丸子》精品。（客戶提供）

【營業資訊】趁春天到來，百老滙推出「JOY OF MATCHA」推廣活動，以日本抹茶主題設計了一系列《櫻桃小丸子》精品，更精選了數款抹茶茶飲，讓你在閒時呷一口茶放鬆心情。

於3月22日至 7月31日期間，凡於百老滙購買指定牌子及型號之電器產品，即可免費獲贈指定《櫻》限定抹茶主題造型禮品，或來自東京表參道的抹茶品牌The Matcha Tokyo禮品乙份。數量有限，換完即止。

今次百老滙為大家帶來的《櫻》禮品中，包括了日式竹製抹茶茶具套裝，一套有齊抹茶碗、茶筅、茶杓、匙羹及竹蓆，當中沖泡抹茶專用的茶筅可用於攪拌茶湯，將抹茶粉和水均勻混合，並刷出細緻泡沫，使抹茶的風味完全散發出來。即使是初哥，亦可在家中沖泡到一杯濃郁芳香的抹茶，體驗一下日本茶道。

細味抹茶的同時當然要配上佐茶小食和甜點，禮品中還有《櫻》竹製旋轉托盤。托盤表面更塗上食物塗層，可以直接擺放食物，讓大家輕鬆感受日式茶療體驗。

其他《櫻》禮品包括玻璃杯連杯墊/蓋、餐具套裝、保溫瓶及瓷碟等等。所有禮品均以清新溫柔的抹茶色作主色設計，配上橙黃色作點綴。而設計上亦用抹茶茶葉、茶筅、抹茶泡泡圖案等作為設計，以配合今次的抹茶主題，讓大家隨時都體驗到「JOY OF MATCHA」。

除了餐具禮品外，是次推廣禮品更包含多用途化妝包、單肩式保溫袋、旅行收納袋、索繩便攜袋、摺疊式旅行衣架、掛頸式手機繩、手機腕帶等多款旅遊用品。每一款禮品都貼心實用，例如多用途化妝包，它採用模組化設計，展開是四個網格小袋，每個小袋下面都有魔術貼，可以單獨拆卸使用，捲起來可用兩側的彈力帶來固定，不佔地方，避免浪費行李箱的寶貴空間。

與此同時，百老滙亦帶來了THE MATCHA TOKYO的一系列茶飲，如100% 有機抹茶粉、有機抹茶鮮奶、抹茶玄米、焙茶及煎茶，讓大家在大城市中亦能簡易、悠閒地品嘗到純粹、精巧的優質抹茶，在繁忙都市生活中也能展開「MATCHA習慣」！