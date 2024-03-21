保良局廖烈正幼稚園新校舍開幕　「綠色校園」設計 培育幼兒環保意識

【特約報道】保良局廖烈正幼稚園（前身保良局易桂芳幼稚園）在屯門區辦學逾34年，深受家長愛戴。2022年6月成功獲教育局分配遷至屯門菁田邨的新校舍，於今學年正式啟用。今天該校舉行命名典禮，答謝廖湯慧靄慈善基金的捐款，並邀得教育局副局長施俊輝先生, JP主禮。

保良局一直以來不斷優化幼稚園教育，屬下24所幼稚園積極配合教育局實施的教育政策之外，各屬校亦各具辦學特色，致力培養幼兒學習興趣、正向思維及共通能力等。今年保良局於屬下24間小學及24間幼稚園推行「幼小同盟」教育政策，幼小學校共享資源和聯合舉辦多元活動，豐富幼稚園學生的學習經歷。保良局廖烈正幼稚園更喜蒙善長紀惠集團創辦人廖湯慧靄博士,SBS,BBS成立之廖湯慧靄慈善基金，連同其子女廖偉芬顧問和廖偉麟先生慷慨捐款增繕校園設施。

學校多年來致力推動「綠色校園」理念，將「環保教育及大自然與生活」元素融入校本課程和家長教育，積極教導幼兒如何愛護環境，實踐環保生活和珍惜生命，成效取得外界認同，曾多次獲得「香港綠色學校獎」。承蒙廖湯慧靄博士捐款，新校舍設計延續學校優良教學理念，例如增繕後設置的「綠化牆」設施，將室內校舍打造為城市綠洲，以各類植物美化校舍，讓學生仿如置身大自然環境，激發幼兒對大自然與生活的好奇心、學習興趣和科學探究精神。

保良局陳黎惠蓮主席於命名典禮致辭時感謝特區政府的信任與支持，讓局方可持續以優質教育服務培養下一代。她又答謝捐款人廖湯慧靄博士一直關注慈善事業，樂善好施，並連同家人多次捐款支持保良局。她表示：「今天舉行命名典禮，除答謝廖氏家族的善舉，亦紀念保良局甲寅年副主席廖烈正先生，熱心公益，並將這份造福社群、樂善好施的偉大精神傳承給家人與後代。」

教育局施俊輝副局長在分享中讚賞校園環境設計別出心裁，延續舊校舍綠化環保特色，以大量綠色植物及設施打造學習環境，配合環保教學重點。他表示：「衷心感謝保良局一直對學前教育的努力付出，為不同學習階段的莘莘學子提供優質及多元化的教育服務。特別在今學年，保良局推動幼小同盟計劃。今天幼小學生的表演，為典禮增添氣氛，充分展現幼小合作、團隊精神及自信。」

捐款人代表廖偉芬顧問和廖偉麟先生感恩能有機會與保良局一同為學前教育服務出力，他們亦讚揚教職員團隊是幼稚園最寶貴的「財富」，是孩子學習和成長的「引導者」，讓幼兒有機會獲得全面發展，展現無限潛能，他們表示：「是次捐款代表著捐贈者對香港、對年輕一代的承諾和關愛。作為父母，我們都希望為幼兒提供最好的開始，而這所幼稚園正是我們共同實現這個目標的一個重要里程碑。」