隨住大眾對素食的認識加深和接納，早前的亞洲素食展大獲成功，反映市民茹素的觀念有所提升。至於坊間的素食選擇就更加多，除有各式各樣和不同種類的素食菜式外，還有新出的烘焙和飲品，想隨時找「素」，話都無咁易。

純素烘焙

偶然想來個糕點作下午茶，鰂魚涌開設的手工純素烘焙店出品選用純天然食材製作，人氣之選有純素蛋撻、斑蘭菠蘿包和開心果牛角包等，天然發酵食品有純素發素忌廉芝士、蘑菇發酵松露忌廉芝士酸種麵包和忌廉芝士貝果或多士套餐等，配濃縮咖啡康普茶、黑糖拿鐵、冰沙或純素的雞尾酒都咁夾。

純茶系列

經常有人話茶飲唔健康，但只要識揀，都有好多健康之選。純素茶飲店因應換季推出全新茶底配方，茶葉和泡茶方式都升級，選用祈門玫瑰純茶、黃金烏龍純茶和沁香茉莉純茶做主調，全新創作13杯純茶、奶茶和特飲，另外還有加入中藥炮製的養生系列。精選純茶的聖女香水，以聖女小番茄、香水檸檬、羅漢果糖、祈門玫瑰花茶和排毒炭黑珠調配，精選植物奶茶推介多層配搭的仙芋抹茉。手調建議富夢幻色調的星夢田園，由小山園抹茶、藍藻岩鹽糖漿、紅火龍果、杧果、杏仁奶和羅漢果糖組成。至於養生系列，以赤𩆜芝、黑枸杞、茯苓和雪燕等食材入饌，針對美白、護肝、明目、補血和排毒功效，美味又健康。