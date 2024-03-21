林雅詩恐變Nathan翻版　危站天台嗌失敗：快窒息了

藝人林雅詩情路坎坷，與鋼閘商人及經理人嘅感情，都係男方偷食致分手收場。意興闌珊嘅佢曾一度移民求轉機，惟去到他鄉完全搵唔到工作，寄出30份求職信都無回音，仲搞到患上抑鬱，終回流返工繼續生活。不過日前林雅詩突然於短視頻平台上載短片，驚見佢疑危站高樓，更表示「好X唔開心」，加上近日選秀節目《全民造星V》參賽者魏念恩（Nathan）於網上發布「死亡預告」後，被發現海邊疑企圖自殺一事，令網民憂心林雅詩會做傻事。

見佢上載嘅短片中，以高角色拍攝大廈天台，並留言：「快窒息了！也想係時候想唞一唞！開心只能自己安排，錯唔錯旳安排，結果兩敗俱傷！失敗的我！妖！好X唔開心！ 不再要下一次！白癡！」令網民有所聯想，怕佢出事！好在尋晚（20日）佢再次更新平台，上載昔日性感照，向大眾報平安：「No expectations, therefore no hope

放心！我還在！👌##前往勇氣c世界 #去沒有天花板的地方 #我自由我myur_myway #習慣性崩潰又習慣性自愈 #做自己的女王👑」

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

「情緒通」熱線： 18111