李亞鵬唔認直播乞打賞晒還債片　1原因畀網友嘲：生活素質很好

王菲前夫李亞鵬，近年雖然淡出演藝圈從商，並同小19歲嘅世界小姐海哈金喜結婚，育有一女。但因投資失利欠下大筆債務嘅佢，喺2015年同投資公司發生糾紛，對方要求李亞鵬還清人民幣4000萬人民幣（約4345萬港元）債務，隨着終審判決出爐，李亞鵬必須歸還本金及利息，而近日李亞鵬亦拍片透露自己還款畀債權人，不過手上嘅杯就意外搶Fo。

日前李亞鵬拍片透露自己還咗一筆款項畀債權人，並旁白道：「他們應該很開心吧？想到這，我居然也有一點小小的開心，這條路雖然還很漫長，但『路漫漫其修遠兮，吾將上下而求索』，這不正是我小時掛在床頭的名言警句嗎？到今天還能夠踐行着小時候的願景，這不是一件很美好的事情嗎？陽光明媚，加油吧！」雖然整體望落積極向上，但有眼尖網友發現片中李亞鵬用嘅杯，竟然係名牌，直言：「雖然欠帳很多，但是生活質素依然很好，住着好房子，連喝水的杯子都是價值不菲的收藏品！」而據資料顯示，李亞鵬嘅同款杯，雖然冇收藏價值，但喺網上亦要價約486港元，至於早前李亞鵬喺直播乞打賞一事，李亞鵬則表示：「那我們現在就來一個全網懸賞，但凡有能提供10秒鐘我直播哭窮視訊的朋友，我們重賞！當然了，靠一張圖片加幾行文字的內容不算哦！」至於重賞物就係5斤春茶。