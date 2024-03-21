連詩雅佗B着高踭鞋健步如飛　大讚陳家樂細心體貼

最近宣布懷孕的連詩雅（Shiga)今日在大埔出席復活節活動，佗住5個幾月BB的她以露臂連身長裙示人，腹部微隆，但身形依舊相當弗，穿上2吋半高踭鞋的她步伐仍相當急速，讓司儀都連忙提醒她行慢點。Shiga所穿的連身裙完美遮掩住肚子，看起來不像孕婦，她指現時每次出席活動揀衫也花很多時間，要由20多套衫才揀得一套衫，老公也不明白她為何大肚偏偏要揀一些遮蓋肚子的衫，她笑說：「我私下都會着啲露肚嘅衫，因為坐公共交通會有人讓座。」

她指初初佗BB時有少少不舒服，但BB好錫媽媽，一上到台BB就會好乖，似乎也喜歡上台。不過最近BB頻頻踢她的肚子，每日踢8次，最初也擔心，原來是正常，BB由下午到夜晚最活躍，問到是否有男仔特別百厭？她則醒目地指暫時唔不想透露BB性別，她說：「老公鍾意嘅球隊最近贏波，老公相當激動，BB好似聽到咁踢我個肚。」

提到老公陳家樂早前陪她驗身感動到喊，她笑稱最近檢查時老公終於沒有喊，但也相當緊張，她說：「事前我哋心情都好緊張，因為睇到BB心肝脾肺腎、手指腳趾、有冇缺陷，當時都感覺到老公握住我隻手好大力。」Shiga懷孕後肥了10磅，不過老公仍嫌她吃得太少，頻頻讓她吃多點東西，笑稱看見老公的另一面，「除咗童顏、大細路、亦開始好Man、好緊張我，變咗一個爸爸，每次出街都要講數，提我高踭鞋唔好着咁高，又話已經懷孕做媽媽就唔着得咁性感。」

而預產期老公陳家樂在外地拍戲，有機會未能陪伴她入產房，Shiga就話最初也好擔心，因為都想老公見證BB出世，亦有可能影響到最終決定順產還是開刀，更透露曾考慮遷就老公到外地生BB，最後家樂指會盡力趕回港才放心，因為有老公在旁支持相當重要。問到可會讓老公在產房拍片，拍攝生產過程？她笑說：「冇所謂，最好由個頭後邊影過去，唔好影到下體，自己睇到都驚。」提到最近在社交網分享日本旅行相，原來是早前佗B還未夠4個月時最後衝刺去旅行，但之後出現腳腫，故打消再去旅行的想法。