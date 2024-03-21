193一年儲6萬蚊買手錶　自爆唔聽宣萱勸照樣遲到

男團ERROR成員郭嘉駿（193）今日（21日）以品牌之友的身分出席鐘錶品牌的活動。193透露自己是喜歡買錶的人，他憶起自己初入社會，每月只有1,2000港元的薪俸，故為買手錶需要節衣縮食：「啲同事每日都食百幾蚊嘅午餐，我就去隔離茶餐廳食，仲要日日食杯麵，得閒返屋企黐餐，一年先儲到6萬蚊。」他又分享當時買的手錶已經升值至10幾萬，可謂相當保值，不過193強調不會賣掉它：「因為佢始終都喺我第一隻手錶，好有紀念價值，而且我自己覺得手錶好實用，可以用嚟襯衫，我記得有一次唔記得戴手錶，兩手空空，即刻返屋企攞。」表示喜歡性價比高的手錶。

193更笑言自從與手錶品牌合作後，比以前更加明白守時的重要性：「我依家喺好準時，我記得以前宣萱前輩叫過我少啲遲到，但冇用，反而同啲鐘錶品牌合作之後，就真係守時咗。」稱比起前輩的叮囑，與品牌合作更能令他做到準時，又指現在ERROR成員裏，他是最準時的：「肥仔（梁業）佢嗰啲早到唔叫準時，我真係搭正00分到，唔早唔遲。」又指自從搬屋後，不知是否因為風水關係，也變得更守時了。