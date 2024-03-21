齊「深」Keep Fit　做運動兼打卡

春分剛過，天氣開始回暖。一身短衫短裙快將上場，肚腩贅肉無得再遮，係時候計劃Keep Fit做運動。若果各位做運動怕悶的話，不妨趕上潮流「北上」操番轉，皆因深圳的運動場隨處可見，大至綜合型訓練館，小至拳擊攀石館都有，今個周末一於齊齊感受運動樂趣！

巨型春繭 國家級場館

深圳灣體育中心位於南山后海中心區東北角，長約720米，寬約430米，佔地約30萬平米。屋蓋由彎曲不規則的巨型鋼材網架組成，外形恰似一隻蠶繭，因而有「春繭」這個別稱。場館三為一體，設有可容納20,000人的海景體育場、可容納13,000人的體育館及一個國際標準游泳館。另有30個羽毛球場、7個7人足球場、2個11人草地足球場、9個籃球場，以及網球場、健身室等設施。中心不時舉辦大型賽事及演唱會，並開放予市民租賃。

垂直建築 泳池天花板

簡上體育綜合體坐落於龍華區民治街道，總建築面積達64,992平方米，歷經5年設計及建造，屬全國首座垂直分布式大型體育館，不同設施有序散落於7個樓層之中。場內恒溫游泳館被譽為深圳泳池的天花板，不但衞生好、水質佳，還明確劃分深淺水區域，深水池要連續游100米通過測試才可進入。其他設施包括3個室內籃球場、29個羽毛球場、8個網球場、乒乓球館、劍擊館、健身室及舞蹈室等。順帶一提全館提供5G網絡，更衣室更配備人臉識別的智能儲物櫃，夠晒先進。

天台社區 新興運動場

Big Chill大丘運動社區在南山區及福田區均有分店，南山總店由大廈天台改建，面積5,700平方米，設有2.5個FIBA標準籃球場、2個5人足球場、4個網球場及1,500平方米運動草坪，除提供主流球類運動外，仲可參與滑板、氣排球、極限飛碟、腰旗橄欖球等新興運動，甚至連健球Kin-Ball都有得玩。大部分項目單人也可參加，有些則要湊夠人數才能成團，一個套票已有齊教練和裝備等。場內還設有500平方米露營區域，一站式提供燒烤、啤酒、咖啡及觀影服務，至啱做完運動Chill番吓。

兩大拳館 嶄新減磅法

電影《熱辣滾燙》熱爆全城，主角賈玲激減100磅再上擂台，一時之間令拳擊成為至Hit減肥運動。位於福田的Boom Boxing拳擊俱樂部不但裝潢前衞，服務更比傳統拳館新穎，例如提供智能手環及心率監察帶，實時將體脂數據及心率顯示於屏幕，方便進行評估；又有專業拍片服務，讓學員把英姿分享到社交網絡。另一間TR1搏擊俱樂部則是綜合拳館，集泰拳、散打、自由搏擊等課程於一身，最近更開辦「熱辣滾燙」班，由教練一對一傳授核心、體能及泰拳基礎，助各位迅速減磅。

特色分店 攀岩好去處

深圳近年流行室內攀岩，大大小小的場館愈開愈多。香蕉攀岩是全國連鎖攀岩館，規格屬深圳最大。每間店的設計各具特色，例如龍崗店與萬達廣場合作興建戶外攀石牆；南山店擁有600平方米室內抱石和200平方米室外攀岩牆，配合燈光效果適合打卡；福田店則交通便利，場內面積約300平方米。全部店均設有抱石區、直板區、斜板區、屋簷區，照顧新手及老手需要。如果唔想爬來爬去的話，可考慮到龍華區的FUNMAX芬麥射箭館考一考眼界，這裏提供多條箭道，又有專人教授及護具裝備租借，全場藍色燈光勁有Feel。