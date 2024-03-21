王菀之同老公有默契　唔講嘢玩「藝」交

歌手王菀之（Ivana)今日（21日）出席活動，在活動上分享自己從未停止過創作，很多作品都是在旅行中獲得靈感，而自已亦經常到外地觀賞不同的藝術展覽，現在專注於個人巡迴演唱會。

受訪時，Ivana強調自己是一個很需要旅行的人：「因為我工作真喺好忙，成日都冇得瞓覺，所以我旅行需要身心靈放鬆健康，重新叉電。」她表示現在會將旅行和陪伴家人的時間結合，接下來的馬來西亞演唱會，會帶同父母一起，邀請他們看騷。不過老公蘇卓航（Eric）就不會同行，因為他正身處英國籌備自己的藝術品展覽。

Ivana亦非常感恩能夠和丈夫Eric擁有共同興趣：「我哋去旅行會成日參觀當地嘅藝術展覽，同埋我哋去買書嘅時候，見到嗰個月其他地方有展覽，就會一齊即刻飛去睇。」又稱大家非常有默契，就算不說話，都沉浸在自己的藝術世界，也會清楚對方的運作。問到夫妻二人會否互相評價對方的藝術作品？Ivana笑言：「我通常都會讚佢，因為佢對自己嘅藝術作品好嚴謹，而佢亦都好珍惜我每一次創作機會，佢知道我好想繼續做多啲藝術相關嘅工作，所以我哋會互相扶持。」