廖子妤激情戲唔使備案　衛詩雅拍劇大過天

藝人廖子妤（Fish）、陳湛文及衛詩雅（Michelle）等今日（21日）為參演的ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》宣傳造勢，未有出席的台灣男演員傅孟柏亦有拍片分享。

Fish笑言首次拍如此純粹的愛情劇心情興奮：「之前一嚟就上床，今次經歷曖昧、拍拖到分手，係比較少有。」問她與劇中前男友陳湛文會否有大膽激情戲？陳湛文即笑謂：「我好乾淨㗎！我成套嘢都好乾淨，Kiss都冇，極其量係相擁，佢同傅孟柏係最多激烈戲。」Fish亦搞笑稱：「你睇我蘋果肌落唔到嚟就知我幾開心，哈哈！」不過她又指雖然動作連場，但並不算很「激」，絕對合乎電視尺度。至於Michelle則表示在劇中要從Fish手上硬搶陳湛文，但與對方卻連手仔都未拖過，只有神交。

問到拍激情戲事前要否與另一半備案？Fish直言不需要亦不會互相監場：「拍戲係咁㗎啦！拍完就講下今日拍乜，拍之會出於尊重會講下，但唔會巨細無遺。」她指與男友平日會互相分享拍攝感受，替對方建立自信。至於男友有份角逐今屆金像獎影帝，她笑言不用與男友分享經驗：「叫佢當自己冇獎拎先，不過感言要諗定。」但笑稱即使有機會發表感言也不用多謝她，指自己於電影上沒有甚麼幫過對方。

談到會否遇過另一半反對自己與某人合作？陳湛文即坦言試過：「我拍之前會巨細無遺同太太交帶晒。（太太反對你同邊個合作？）唔開名啦！我會氹返太太，話你都係演員你都明嘅。」他指囡囡年紀小，見他有的作品也只懂得講「爸爸慘」、「爸爸搞笑」，還笑指囡囡可能知媽咪嬲，所以指爸爸慘慘。Michelle就指若另一半反對，會飛起對方：「拍戲為先，如果佢係圈內人或者會輕輕帶過，拍完先返去講聲。」