羅子溢堅守婚姻承諾　陳自瑤：唔係個個好似你咁！

由麥美恩主持的清談節目《Mayanne小喇叭》，今晚（21日）一集將邀來劇集《婚後事》主角羅子溢、陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）與黎諾懿擔任嘉賓。眾人討論男女對精神出軌及肉體出軌的不同看法，更延伸討論到戲中Yoyo質問子溢「你同我上床嘅時候有冇諗起佢（第三者）」一幕。子溢搞笑引用網民回應：「使唔使開埋個腦畀你睇呀？」搞到全場爆笑。子溢反問Yoyo：「我問你，男仔見到靚女，望一望諗吓，女人望到靚仔會唔會又諗吓？」之後他們再探討到父母離婚對小朋友的影響，子溢大拋金句：「呢個問題好值得思考，覺得如果諗辦法去解決，咁不如一開始就唔好錯，結得婚就要對婚姻有承諾，做得爸爸媽媽就要盡父母責任。」Yoyo聞言回應：「唔係個個好似你咁㗎嘛！」

講到劇中親身上陣露股一幕，諾懿說：「我本身都真係咁Fit，並冇特登去夾佢（股），我為咗呢場戲Keep住做深蹲！」他更拋下豪語：「一係唔露，一露就應該去盡佢。」

至於與諾懿「鴛鴦戲水」，Winki打趣該場戲自己心理狀態「由頭驚到落尾」，並透露上身真空、下身只穿一條短褲打底：「我纏咗好多膠紙，但又好驚凍，工作人員就幫我倒熱水落去，啲水咁熱啲膠紙咪溶囉，但又趕住喎，咁我咪就咁遮住（心口），但因為我好驚走光，諾懿就係咁幫我打泡遮住，佢拎住筲箕喺水底係咁Chok啲泡出嚟！」