盧鎮業新劇咀男人感覺特別　吳啟洋獻出螢幕初吻

藝人盧鎮業（小野）、梁雍婷及吳啟洋@P1X3L今日（21日）為ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列絲絲》宣傳。盧鎮業受訪時表示今次拍劇首次吻男人，對手吳啟洋既是男性又比自己高，相對女性的口唇比較厚，感覺特別，問他吳啟洋還是女友廖子妤好吻？他直言男與女沒法比較，笑指只兩個都好吻。談到女友指拍親密戲不會事先向他備案？他說：「通常會拍完先賽後檢討。（你錫男人佢冇反？）佢食花生，哈哈！」而Phoebus則透露自己在劇中獻出螢幕初吻，還要於同一天先後與小野及麥詠楠拍吻戲，故事前他專程去買漱口水作準備。

問到有份競逐「香港電影金像獎」最佳男主角獎的他是否已準備了感言？他指通常要在早一晚才爆出來。問他可會在台上多謝女友？他笑謂：「佢攞獲獎都冇多謝我！」談到女友謙稱在電影上沒有幫助到他？他表示是大家互相幫助，又指女友一直相伴在旁。

梁雍婷就笑指不介意與任何對手拍吻戲，唯獨與青蛙不能：「細個同阿媽行街市，因為佢好驚青蛙，會繪形繪同我講青蛙有幾恐怖，算係童年陰影。」不過她卻曾於生病時，被爸爸欺騙了飲田雞湯補身。至於有份角逐「香港電影金像獎」最佳女配角獎的她，坦言對獎項沒信心，看好對手金燕玲姐姐。