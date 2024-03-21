烘焙小食+朱古力　全新滋味有睇頭

下星期又有個長假期，巴絲打準備好零食箱未呢？喜歡鹹甜滋味的率先要放入各種烘焙酥餅曲奇及朱古力，仲要預備小量麵包，以備下午茶時炮製個三文治或多士醫吓肚吧！

酥餅蛋卷好鬆脆

香港老字餅家不時推出新品，尤其過時過節更會帶來應節滋味。品牌最近就推出全新的「四式杏仁酥禮盒」，內有包括茶香四溢的鐵觀音杏仁酥、濃厚芳醇的朱古力杏仁酥、碧綠甘香的抹茶杏仁酥及多重口感的海鹽檸檬杏仁酥4種口味。此外，還有新登場的「滋味什錦曲奇禮盒」，用上新西蘭牛油混合日本麵粉焗製，炮製成黑松露、紫薯、玫瑰、咖啡、士多啤梨及朱古力6款口味。品牌同步更推出牛油蜂巢蛋卷禮盒，用新西蘭牛油製作，黃金色澤的蜂巢結構，口感鬆化爽脆。

朱古力迷大滿足

有超市為了迎接復活節，於是推出創部滿Fun的Choco Bomb，帶來別開生面的Foodie-licious Easter，先有復活蛋Mix & Match，有多款巨型朱古力蛋（Giant Eggs），與新鮮水果及果仁糖果大玩創意搭配，而多款大小復活蛋更推出低至7折優惠。此外，超市帶來世界各個名產地的朱古力與美食美酒，讓巴絲打可以趁假日來個Chocolate Pairing派對都得！

升級版健康麵包

好多人喜歡早餐、午餐，甚至下午午都愛吃麵包，包括三文治、多士、飛碟等，而主打各款麵包系列的本地歷史悠久的食品品牌、最近將旗下人氣的三文治方包、切皮三文治方包和生命麵包系列換上新包裝及新配方，升級版均是香港每日新鮮製造，令大家食麵包都食得更健康美味。