金像獎︱莊文強大戰雙料候選人吳煒倫角逐最佳導演

「第四十二屆香港電影金像獎」將於4月14日假香港文化中心舉行，主辦機構今（21日）發放榮獲提名本屆「最佳導演」及「新晉導演」候選人的造型照。本屆金像獎入圍「最佳電影」包括《年少日記》、《命案》、《金手指》及《毒舌大狀》等，《年》片導演卓亦謙、《命》片導演鄭保瑞、《金》片導演莊文強及《毒》片導演吳煒倫等，同獲提名「最佳導演」，而卓亦謙及吳煒倫等更同時入圍本屆「新晉導演」，將與執導《但願人長久》的祝紫嫣及執導《第八個嫌疑人》的李子俊競逐此項殊榮。

吳煒倫首次執導電影，便成為金像獎「雙料導演」候選人，他同時入圍「最佳編劇」，個人獨攬3項提名，成績相當不錯。而多年來他以編劇身份參與電影創作，晉升導演後首部作品為自編自導的《毒》片大收旺場，累計逾億港元收入，是香港電影史上首部突破億萬票房的港產片。

「金像獎常客」莊文強在過去20屆已榮獲「新晉導演」及「最佳導演」獎各1次，並3次取走「最佳編劇」獎座。今屆他憑有12項提名、改編自八十年代最轟動貪污詐騙案的《金》片第5度提名「最佳導演」及第十次角逐「最佳編劇」獎，聲勢奪人。至於鄭保瑞以集合懸疑、驚悚及警匪元素的作品《命》片獲提名「最佳導演」，他又剛於「2023年度香港電影導演會年度大獎」憑該片獲頒發「最佳導演」獎，未知能否在金像獎「再下一城」。