現年27歲的前港姐亞軍陳楨怡,擁有「九頭身」黃金比例,當選後獲公司力捧,惟之後捲入桃色醜聞,被爆背著圈外正印男友,與周子揚拍拖,甚至「一腳踏七船」,被封為「女版韋小寶」,搞到形象插水,隨即被公司安排返內地拍劇「避風頭」。

不過陳楨怡早前丹麥「解凍」,先後在劇集《廉政狙擊》和《狀王之王》中有不俗的表現,去年更打入無綫頒獎禮《飛躍進步女藝員》最後十強。而在「冷靜期」間,她也積極「洗底」,畫畫做運動,更拜師學劍術並在公開比賽中獲得獎牌,務求讓觀眾看到一個重新的面貌。

陳楨怡昨日(20日)在社交網發功,上載做高空瑜伽的短片,並寫上:「Embrace the burn and let the good vibe flow」充滿正能量。片中她以Bra Top配瑜伽褲上陣,凸顯出其修長的身形,除了在核心床上鍛煉腹肌外,又吊在鞦韆床上,半空做出高難度伸展,以及反身拗腰等動作,展示出她身體柔軟的一面,同時騷出激凸上圍及一對逆天大長腿,相當吸睛。