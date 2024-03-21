大白桃子 次世代王牌偶像

喺人才輩出嘅日本寫真界，每個年代總會有王牌級人氣女優登場，好似小池榮子、原幹惠都係稱霸一時嘅寫真天后！至於今日為大家介紹嘅大白桃子，絕對有潛質成為次世代王牌偶像！

好波雙冠王

隨住寫真天后森咲智美突然大咗肚要退下火線，唔少女優都話要伺機爭上位，但成功與否，始終要睇番個人實力，假如本身有番個選美冠軍頭銜，當然着數好多。正如早前喺選美比賽「Sakidol Ace SURVIVAL SEASON 13」贏得冠軍兼MIXCHANNEL獎嘅大白桃子，絕對有潛力繼承智美嘅位置！事實上，呢位雙冠王年僅20歲，人如其名，肌膚鮮嫩白滑，心口亦有料到，一雙E奶猶如兩個水蜜桃，加埋桃子嘅性格活潑可愛，笑容開朗親切，實在好有觀眾緣。

加入水着界

大白桃子出生於日本濱松市，細個時喺印尼住咗好一段日子，到小學二年級先回流。2021年，桃子參加「靜岡偶像計畫」選拔活動，成功獲選為美少女偶像團體fishbowl嘅成員，正式為實現演藝夢踏出第一步。據桃子憶述，當時評審要求表演特選歌曲，但佢一口拒絕，堅持要表演自己練好嘅歌曲，理由係對於唔熟悉嘅歌曲，好難演繹得好，既然明知自己唔會表演得好，倒不如唔表演好過。此舉令評審們十分認同，亦睇得出阿妹對自己有要求。到咗2023年，桃子首次換上水着拍寫真，反應相當正面，仲被封為「次世代寫真偶像王牌」！