姜濤與Stanley愛得癡纏想結婚　Edan認搬新屋有私人空間

男團MIRROR近日接受鄭裕玲（Do姐）的訪問，據悉為了這次訪問，Do姐特意收集了逾4千條來自鏡粉的問題，認真誇張。

其中問到姜濤與Stanley關係如此要好，是否有打算上契做兄弟，粉絲更笑稱要為他們擺100圍上契宴。一聽到呢個問題，姜濤即情深款款向Stanley說：「可能我哋係婚禮呢。」但就慘遭大表哥拒絕，更表示：「好沉重喎，呢個契細佬，因為佢成日都有好多要我幫手照顧，所以我諗下先。」提到婚禮，Do姐亦乘勢追問大家有無結婚打算，誰會是隊中第一個結婚。眾成員即起哄，姜濤更細細聲説到「你幫Alina問咗最想知嘅嘢」，而AK則大叫「會唔會結咗？咁我下年唔使新同事都有得𢭃利事。」大表哥笑言知道大家不會搶閘：「但我都係會向呢方向發展。（要等邊個成員結咗婚先到你？）依家好似穩定嘅都係Lokman，我希望呢幾年囉。」

提到姜濤於新戲中有催眠能力，問最想催眠邊位兄弟？他即表示首選是大表哥，原因是「催眠佢同我上契」，之後還肉麻表示自己並不是鍾意大表哥，而是非常愛他。至於愛的什麽程度，姜濤揚言如果將來生女的話，會想女兒嫁給大表哥或Jeremy，因為Jeremy識得照顧人，而Stanley會令女兒好幸福。而問到最不想女兒嫁邊位成員，姜濤就表示是AK，因為害怕會被煩死，之後又說：「可能係Anson Lo，佢真係咩都唔做。」Anson Lo聞言即反擊：「我真係做㗎，我自己一個人住，都會執嘢！」

另外Edan被問到是否沒有合適的對象，他表示：「我覺得遇到有啱嘅好正常，但始終依家呢個狀態，無論工作等好多因素，我會諗好多嘢，可唔可以好投入一段關係，但暫時未必能夠做到。（唔會好似Ian咁一見鍾情？）我自己可能都係呢類型，但我會自己Stop，除非一見鍾情。」之後Do姐再代粉絲問：「話你直播時，有打機房，係咪搬咗新屋、做業主？」Edan即謂：「首先我無做業主，我未成為姜濤，但有搬去新嘅地方，有私人空間可以打機。」

至於Frankie早前大方認愛，被問到與女友是否穩定交往中，他亦大方回應「係，我大方放閃係因為唔想隱瞞大家，因為大家都係藝人會明白有時有啲嘢唔講，人哋會話你好欺騙，但大方承認又話你好高調，咁我覺得對得住自己同女朋友的話，就大方承認。」不過講到組織家庭時，Frankie就話未諗到咁深入。