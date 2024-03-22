【是日通勝】

農曆二月十三

甲辰年 丁卯月 乙酉日

吉時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：栽種、除服

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：16、34、23

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：愛情運稍遜，今天宜專注事業，易獲佳績。

金牛座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

雙子座：財運差勁，別再胡亂花錢，否則後果自負。

巨蟹座：事業運強，做好本分，不愁沒有上位機會。

獅子座：衣着上大膽一點，可提升魅力，催旺桃花。

處女座：運勢平平沒甚麼大不了，最緊要保持樂觀。

天秤座：管好自己情緒，事業發展可望更上一層樓。

天蠍座：精力旺盛，遇強愈強，遇複雜問題也不怕。

人馬座：專心做好一件事，忍耐與毅力是成功關鍵。

山羊座：心急易犯錯，處理投資問題最好從長計議。

水瓶座：改善財政不能單靠節流，開源方面要努力。

雙魚座：愛情事業兩得意，沒有甚麼問題可難倒你。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）兔 財運差

鼠：情緒易悲觀，對各種事情都放不下心。

牛：財運上升，審慎投資，易有意外收入。

虎：事業運強，多與人合作，無往而不利。

兔：是日沖煞，財運不佳，投資風險出現。

龍：工作運一般，跟同事溝通要注意態度。

蛇：小心駛得萬年船，不宜參與高危活動。

馬：人際關係欠佳，今天宜少說話多做事。

羊：待人接物要有分寸，切忌跟別人頂嘴。

猴：財運佳，謹守量入為出原則就冇問題。

雞：想通過努力證明自己，但勿犧牲健康。

狗：事業找對了發展方向，謹記持之以恒。

豬：多勞多得，肯付出努力會有理想回報。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

下元八九運的更替

今年進入下元九運，二十年的九運開始，人人都希望把握今年龍年，為自己在未來二十年內，賺取最理想的回報。我們應該如何了解九運的發展呢？

山龍運，其九運在2017丁酉年開始，玄空飛星氣運在今年交接。山龍九運與飛星九運，這七年的交接期間，香港與世界各地發生動盪不安的環境，這就是八九運更替之亂。

一朝天子一朝臣，天子朝臣的更替，新上任的管理層更換舊的老闆，需要一些時間磨合，在磨合的過程中，必然有些亂象出現。小至一間公司，大至一個國家，更大的是元運之更替，同樣道理，八運九運的更替，事局有所混亂，自可了然。

1996丙子年，山龍七運更換至八運。2004甲申年，飛星氣運，由七運更換八運。山龍運與飛星氣運，在這更替的八年間，大家也應該有印象。1997丁丑年金融風暴，2003癸未年沙士疫病。這就是元運更替之亂象，也許好像昨天的記憶吧！

九運所配的是離卦。離中虛，外實內虛之物，虛無縹緲的科技訊息；離為目，電子產品令眼睛出現毛病；離也是火之文明，也許是解救眼睛的方法。離卦為象，因應自身條件因素，作出合適的參考。