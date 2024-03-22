星玄｜虎女楊冪法國晒白滑長腿　街拍被嚇得一臉慌張

今日係3月22日，農曆二月十三，宜大事勿用，是日最旺生肖係虎，事業運強，多與人合作無往而不利。內地頂流女星楊冪就係屬虎，佢同另一女星趙麗穎，多年來鬥到出面，同樣全年冇劇集出街嘅佢哋，今年齊齊有新作，單從預告觀看人數未能分高下，不過有指楊冪新劇因為技術問題要補拍，反觀趙麗穎有份監製的新劇，盛傳將會搶先播與其咁鬥落去，不如諗吓同對方合作，真係無往而不利㗎。

早排楊冪就去咗法國參加巴黎時裝周，仲晒出一輯性感靚相，見佢頂着一頭大波浪嘅佢，黑色皮褸下露出嘅白滑美腿，高貴冷艷之餘，更充滿個性魅力。另一輯街拍照，見佢着一件卡其色外套，搭配綠色貼身上衣和長褲，走到河邊看風景。河邊有不少天鵝和鴿子，因為佢走得太近，鴿子受驚後即拍翼飛走，楊冪被嚇得措手不及，顯得一臉慌張。

今日幸運星係雙魚座，愛情事業兩得意，沒有甚麼問題可難倒你。方力申就係雙魚座，之前碧咸美斯訪港，方力申趁住球隊賽前操練，入後台同碧咸握手，仲成功「集郵」合照兼簽名，認真是大贏家，至於感情方面，佢同圈外女友葉萱（Maple），不嬲都咁穩定，又真係冇咩問題可難倒你噃。