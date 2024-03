藝人王丹妮形象百變,保持短髮多年的她,日前以長髮新造型示人,配合淡妝,突然減齡,更撞樣炎明熹,予人煥然一新感覺,不少網民紛紛留言讚長髮十分襯她,有另一番韻味,大讚靚女。與老公羅孝勇是圈中出名是模範夫妻,她在社交網放閃,曬收花照,透露近日病倒竟收到老公送上鮮花,羅孝勇送了一大束紅色鮮花,用老公名義用英文寫着:「Hope you feel better soon my love.」,收花的王丹妮大為驚訝,表示:「病咗都有花收。」,似乎估不到老公有如此寵妻本領。