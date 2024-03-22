東方日報C1：鄧紫棋天后巡唱戰大勝　張惠妹蔡依林失威

歌手鄧紫棋在天后內地巡唱戰中跑出，在10多個城市舉行的演唱會門票秒清，廣州站更有逾百萬歌迷搶飛，助她成功揮低蔡依林及張惠妹等天后，亦打破女歌手「單站演唱會想看人數」紀錄，同時在內地網的聽眾人數登上華語主流女歌手第一位，「宇宙巨肺」勢不可當！

中港台樂壇天后蔡依林（Jolin）、鄧紫棋（G.E.M.）、張惠妹（阿妹）及張靚穎等，相繼在內地舉行大型巡迴演唱會，多個城市的場次已爆滿，歌迷為求撲飛出盡法寶，落空的叫苦連天，在各渠道求票。在眾多天后中，現年32歲的「宇宙巨肺」G.E.M.人氣高企、氣勢如虹，根據內地演唱會購票網的資料，其演出的「渴飛人數」以大比數揮低其他幾位天后。

G.E.M.的內地巡唱唱足7個城市，另外還有8個城市正在準備中，單是廣州一站已有超過百萬歌迷求票，之後4月的佛山站有60萬人想看、5月的天津站有36萬人想看，而3月底合肥站、佛山站3場及天津站4場門票均已售罄。她將於5月攻陷大連、太原站，6月還有鄭州等站，難怪她日前在社交網發文助威並安撫歌迷，指其他城市的巡唱陸續有來，場次已排至2025年！昨日上海站再有批文顯示將於5月24至27日舉行4場演出，有歌迷即在社交網跪求上海站「8連開」，有網民對於G.E.M.接連演出表示心痛：「心痛一下吧！之前接廣州三開嗓子就啞了！」、「建議開一場隔一天再開，這樣不會太辛苦。」

登華語主流女歌手No.1

另外，G.E.M.在內地音樂平台每月聽眾人數多達4,823萬，累計聽眾達4.1億，粉絲人數超過1,255萬，在華語主流女歌手排行第一位。

至於台灣天后Jolin及阿妹之後亦會在多個城市舉行巡唱，不過「想看人數」遠不及G.E.M.。Jolin佛山站、深圳站及太原站演出分別只得16萬、14萬及15萬人想看，比G.E.M.少得多。至於阿妹分別於5月及6月舉行南京及天津兩站巡唱，天津站想看的粉絲人數只有7萬多、南京站則有4萬多。不過Jolin與阿妹的威力不可忽視，她們的忠粉眾多，大巨蛋過去傳出有不少歌手獲邀演出，雖然有傳周杰倫5月會成為首位在大巨蛋開唱的歌手，但亦有指Jolin、阿妹甚至連國際天后Taylor Swift，亦爭住做首攻大巨蛋的歌手。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：