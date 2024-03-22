香港首次舉辦「職安健創科博覽」　善用「創科」推動職安健

【特約報道】為推動職安健科技的發展，職安局及勞工處於3月7日及8日一連兩日在香港會議展覽中心舉辦全港首個「職安健創科博覽」，累計吸引超過12,000人入場參與。

職安局主席蒙德揚博士致歡迎辭時表示：「創新和科技正在改變我們工作和生活，包括將部分高危的工序自動化，以改善職安健。香港政府致力推廣創科發展，職安局亦會全力支持及配合，繼續扮演倡導者的角色，促進不同行業在職安健創科領域上的交流。」

專家雲集 互動展品全接觸

博覽雲集超過50間本地及海外的不同創科機構參展，介紹及展示職安健的創新方案、產品和技術。場內設有多個互動式體驗展覽，入場人士能近距離認識和體驗最新的職安健科技，其中包括能代替工友深入狹小暗渠或河道等危險工作環境，清理淤泥和垃圾的機械人，現時渠務署已應用於清理渠道工作中。

同場展出可供穿戴的外骨骼機械，能輔助物流業工友搬移重物或醫院和院舍護理人員進行扶抱工作等，減少因長時間搬重及重複性工作而造成的肌肉勞損、扭傷和腰背疼痛。此外，參觀人士亦可佩戴頭戴式裝置和手持遙控器，在虛擬實境（VR）下體驗約40個不同的工作安全訓練場景，其中包括操作吊船和使用金屬棚架等高處工作。這些虛擬實境的安全訓練，令工友在一個逼真和安全的環境中實時培訓，大大提高其職安意識。

業界交流分享職安健創新方案

除展覽外，同場設研討會雲集本港及國際科技領頭企業及職安健專家分享如何利用創新科技提升職安健表現，探討如何應用創新科技改善企業職安健水平；而多位海外職安領袖和精英，包括來自日本的全球安全促進研究所Institute of Global Safety Promotion （IGSAP）總監藤田俊弘博士，以及總部設於西班牙的The International Occupational Risk Prevention Foundation主席Mr Hans-Horst Konkolewsky等，主講促進工作安全、健康的新科技和創新策略，與參加者進行職安健分享及交流。

職安健創科大獎 培育企業及年輕職安健創科人才

博覽的壓軸活動為「第一屆職安健創科大獎分享會暨頒獎禮」嘉許透過創科項目協助各行各業應對不同職安健挑戰的機構及學生，鼓勵發揮創科精神，現場氣氛熱烈，帶動社會創科熱潮。

首屆大獎的反應非常熱烈，接獲近130個參賽項目來自中學組及機構參與，得獎項目針對不同的職安健問題如智慧工地、預防中暑及火警處理等，利用創科思維協助解決不同的職安健挑戰。16隊入圍決賽的隊伍在博覽及分享會上介紹他們的創作意念及研發過程。其中，聖公會李炳中學及海宏技術有限公司脫穎而出，分別獲得「中學組」及「公開組」金獎，聖公會李炳中學更同時獲得「最架勢創新培育中學大獎」。而禮頓建築（亞洲）有限公司則獲「最架勢創新培育機構大獎」，而聖士提反女子中學及康業服務有限公司則獲現場公眾分別投選為「中學組」及「公開組」的「最受歡迎創新項目大獎」得主。

而在頒獎禮舉行前，職安局與馬來西亞職業安全與健康從業員協會（Malaysian Occupational Safety and Health Practitioners' Association）簽署合作備忘錄，承諾強化兩地在職安健領域上的合作，包括在研究、知識和經驗、培訓等範疇有更多的交流和聯繫，推進兩地的職安健文化。