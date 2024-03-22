周末好去處　歎奶茶看萌寵

復活節即將來臨，你又計劃好去邊玩未？如果覺得假期太短，去旅行太倉促，不如考慮留港到各大商場的復活節活動打卡，就例如葵芳新都會廣場、馬鞍山廣場及紅磡置富都會，分別以5大港式下午茶美食和人氣日本插畫《助六の日常》主角小倉鼠助六為主題，讓大家能夠歎奶茶的同時看萌寵。

【奶茶通俗學】

「又到3點3！」是時候嘆杯香濃奶茶，大啖咬個菠蘿包，寫意享受下午美食時光！葵芳新都會廣場由即日起至4月28日舉行新都會廣場 X《奶茶通俗學》夠鐘開餐主題活動，集合5大港式下午茶美食元素，打造多個「脆」緻打卡位，包括「彈」撻出爐、沉浸式XLL奶茶、水吧事務所、夾心菠蘿油和嘆茶記卡位，《奶茶通俗學》的美式漫畫風格，把滋味放大再放大。除此之外，商場於復活節期間將舉行《周末嘆茶市集》，數十檔文創攤位，帶來多款年輕人最愛的獨有自家製主題小物，把現場的氣氛進一步炒熱！與此同時，你更可參與兩大《自己茶啡自己沖工作坊》，由《師父好茶》奶茶師教授沖調秘技及分享獨有配方，品嘗充滿溫度的自製飲品，圓滿你的下午茶時刻！

【助六の日常花園綠野悠】

一年之計在於春，在這個重新啟動的日子，置富Malls由即日起至6月16日，聯乘Instagram擁有超逾42萬個追蹤，人氣日本插畫《助六の日常》主角小倉鼠助六，呈獻「置富 Malls x 助六の日常花園綠野悠」，於置富Malls旗下2大商場設置至Chill打卡場景，包括馬鞍山廣場助六の日常向日葵花園，助六愉快地在葵花花海中玩盡各種遊樂設施，邀請大家來到小窩家居開心打卡！而在紅磡置富都會的助六の日常小清新日式庭園，助六坐在喫茶庭園悠閒品嘗美食，同樣以呆萌得意的姿態和大家度過溫暖春天！另外，「置富 Malls x 助六の日常花園綠野悠」啟動儀式將於3月24日舉行，置富Malls邀得跟助六一樣精靈又受歡迎的陳凱琳，到紅磡置富都會為「置富 Malls x 助六の日常花園綠野悠」主持揭幕儀式。屆時除了在現場獻唱外，更會跟粉絲們近距離開心玩遊戲。